El Gobierno aprueba un nuevo decreto con "la práctica totalidad de las medidas del escudo social" del anterior ómnibus

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Junts y el resto de fuerzas políticas que habían apoyado el conocido como decreto ómnibus para llevar al Congreso un nuevo texto que permita conservar la supervivencia del escudo social. Y lo han querido anunciar en público con una suntuosidad ajena a las habituales ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Ha sido el propio presidente del Gobierno quien ha salido a la sala de prensa de la Moncloa para ratificar el pacto. “Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto ley social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas”, ha dicho Pedro Sánchez.

El decreto mantendrá, por tanto, en el nuevo texto todas las medidas sociales que ya recogía el anterior, como la subida de las pensiones, las ayudas a afectados por la DANA y al transporte público, el bono social, el Ingreso Mínimo Vital o la moratoria antidesahucios, siendo este último uno de los puntos que Junts quería dejar fuera. A cambio, el decreto incluye una “medida adicional, [...] la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos”. En un comunicado previo a la comparecencia de Sánchez, Junts celebraba la inclusión de "medidas para combatir las ocupaciones delincuenciales" y "para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en viviendas".

Mantenido el bloque social del decreto ómnibus, quedan fuera todas las medidas incluidas en lo que Sánchez ha llamado "paquete económico", como puede ser el Plan Moves III de ayudas a la compra de coches eléctricos. A este respecto, el presidente del Gobierno ha comunicado que están ya negociando con los grupos parlamentarios para que este bloque pueda ser aprobado "en cuestión de semanas".

La idea del Ejecutivo, enfrentado desde hace una semana a la oposición, sobre todo al Partido Popular, en una intrincada batalla por el relato, era sacar adelante el decreto ómnibus sin modificaciones y sin trocear, como todavía defendía este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Abandonada la opción del PP, el Gobierno ha dedicado los últimos días a negociar con Junts. Unas conversaciones que se intensificaron esta mañana con el objetivo de poder llegar a este Consejo de Ministros y no tener que esperar al próximo martes. El Gobierno ha estado en contacto constante no solo con Junts sino también con el resto de grupos parlamentarios que ya habían votado a favor del decreto ómnibus. Cada acuerdo con Junts tenía que ser refrendado por los demás, no fuera que se ganaran unos votos pero se perdieran otros.

Avanzado el mediodía, Junts ha accedido a apoyar un decreto con todas las medidas sociales que, aunque deja fuera aspectos del bloque económico, incluye la moratoria antidesahucios. Pero la minoría parlamentaria del Gobierno de coalición ha vuelto a notarse y el voto favorable de Junts tiene su contrapartida: Pedro Sánchez, según ha adelantado la Cadena SER, ha aceptado tramitar la proposición no de ley en la que los de Carles Puigdemont piden que se someta a una moción de confianza. El Gobierno acepta debatir la posibilidad de una cuestión de confianza, que no someterse a ella. De hacerlo, si Junts votara con PP y Vox, Sánchez perdería la Presidencia del Gobierno.

Durante su comparecencia, Sánchez no se ha olvidado del Partido Popular, al que ha acusado de arrojar falsedades para excusar su voto en contra. "Se ha dicho que el decreto que no se convalidó contenía medidas que incluían subir el precio de la luz, y yo quiero decir que es falso, no es verdad. De hecho, es justo al revés, este decreto mejora el bono social del que se benefician familias vulnerables a la hora de pagar su factura de la luz", ha explicado. Con relación a la devolución al PNV del edificio parisino sede actual del Instituto Cervantes, el presidente del Ejecutivo ha detallado que "aquí no se regala nada". "Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el franquismo en los años 30 del siglo pasado, se le retorna como se han retornado ya decenas de inmuebles incautados por la dictadura franquista a sus legítimos propietarios", ha especificado Sánchez, quien también ha negado, como así ha defendido el PP, que el decreto incluya "ninguna medida" que suba el IVA.

Para Sánchez, "la estrategia de PP y Vox es dañina para España y para la mayoría social". A estas dos formaciones les ha lanzado un mensaje: "Quiero decirles a esos dos partidos que conforman la coalición negacionista que, lejos de afectar al Gobierno de coalición progresista, nos hacen más fuertes porque nos recuerdan de lo que ellos son capaces".