Los Mossos, tras no lograr detener a Puigdemont: "No hemos hecho el ridículo"

Joan Ignasi Elena, conseller de interior de Cataluña, ha asegurado este viernes que los Mossos d'Esquadra no esperaban "un comportamiento tan impropio" de Carles Puigdemont, en referencia a su huida este jueves tras dar un mitin en pleno centro de Barcelona.

En una rueda de prensa en la Conselleria de Interior en Barcelona, después de que el Gobierno central haya descargado en los Mossos la responsabilidad del fallido operativo para detener al líder de Junts, Elena ha lamentado que desde esta formación se urdiera un plan para dinamitar y deslegitimar el pleno de investidura "sencillamente porque no gustaba el resultado del mismo", en una maniobra que entiende como un ataque al gobierno actual para colocarlo fuera del frente independentista.

El conseller de Interior ha ensalzado durante su comparecencia la labor de los Mossos, "un cuerpo extraordinario" y "potente" al que ha pedido "mimar". "Ayer hubo una intención de desligitimar a los Mossos con ataques injustos y falsos porque no gustaba el resultado de la investidura", ha dicho. Además, Elena cree que todo se ha tratado de una artimaña de Junts "para situar a ERC en un lugar cercano al españolismo. "Eso no es liderar, no es construir y no tener mentalidad de estado. A la gente no se la utiliza y a las entidades tampoco. Los ciudadanos no pueden ser extras de un engaño. No preveíamos un comportamiento tan impropio por parte de quien fue la máxima autoridad de este país", ha señalado.

En todo caso, Elena ha asegurado que ya se está llevando a cambo una investigación para ver qué errores se han cometido durante el operativo y su diseño en sí.

Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos, ha negado que los Mossos hicieran ayer el "ridículo" por no ser capaces de detener a Puigdemont y se ha felicitado por lograr el objetivo principal del dispositivo: la celebración de la investidura de Salvador Illa en el Parlament, se ha cumplido.

Con respecto a la huida, Sallent ha reconocido que la previsión era detener a Puigdemont a las puerta del Parque de la Ciudadela. "Había que realizar la detención en el lugar más idóneo, garantizando el principio de orden público y el orden constitucional de lo que era la celebración de un pleno de investidura", ha señalado. Al respecto, ha defendido que se permitiera a Puigdemont dirigirse a sus seguidores desde el escenario "porque es un político y no se dedica al crimen organizado" y porque pensaban que posteriormente acudiría hacia el Parlament para ser detenido.

El comisario jefe de los Mossos ha admitido, sin embargo, que los hechos "sucedieron de forma diferente" a lo planeado. "Puigdemont se dejó ver acompañado de personas y autoridades que ostentan cargos públicos y electorales que dificultaron nuestro trabajo. Cuando baja del escenario, los efectivos intentan la aproximación, pero una masa de personas configura un muro y no se les permite acceder", ha admitido. Después, los Mossos tuvieron constancia de la huida de Puigdemont en un vehículo blanco. Sin embargo, y pese a una breve persecución, el cuerpo policial no logra darle caza.

Sobre los dos mossos detenidos por ayudar en la fuga, Sallent ha sido tajante al afirmar que estos agentes "no merecen vestir nuestro uniforme" y "han puesto en dificultades a sus compañeros". Pero, en todo caso, Sallent ha querido poner el foco en las personas "con responsabilidades públicas" que intentaron también impedir la detención de Puigdemont, en referencia directa al presidente del Parlament, Josep Rull, o el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Tampoco dan credibilidad a las palabras de este último sobre que Puigdemont se encuentra ya fuera de España. "Hasta que no tengamos la evidencia de que está fuera del alcance de nuestras competencias, le seguiremos buscando para dar cumplimiento a la orden de detención", ha indicado.