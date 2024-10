El Gobierno critica la ley de conciliación del PP: "No quieren un modelo más flexible, sino un retroceso en igualdad"

El PP ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados su proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar, que pretende dialogar con la patronal para que el coste de sus medidas se distribuyan entre todos, también entre la administración.

Por ejemplo, implementando la flexibilidad horaria, el banco de horas o los permisos laborales, que la formación de Alberto Núñez Feijóo quiere analizar con las empresas.

La proposición de ley también incluye la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y los de las familias monoparentales o bonificaciones para que las familias numerosas y monoparentales contraten cuidadores o ayudas para que las mujeres se reincorporen al trabajo.

El PP apuesta igualmente por medidas que permitan concentrar la jornada laboral en 4 días, tal y como anunció Feijóo la pasada semana, o aumentar ayudas y deducciones por maternidad, también con la posibilidad de que las autonómas estén exentas de pagar la cuota durante dos años.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que, con esta ley, la formación no está cogiendo "ninguna bandera de la izquierda" y ha recordado que la primera ley de conciliación en España la aprobó un Gobierno del PP en el año 1999. "La conciliación es una bandera del Partido Popular, la ha sido siempre y, desde luego, no vamos a renunciar a que siga siéndolo. Por lo tanto, no estamos cogiendo banderas de nadie, lo que estamos cogiendo son las riendas de un país que Sánchez tiene completamente desatendido", ha defendido.

El Gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, ha dicho por su parte tras el Consejo de Ministros de hoy que el PP tiene "credibilidad cero" a la hora de hablar de conciliación y materia social, cuando "han votado en contra de equiparar a 16 semanas el permiso de maternidad y paternidad" y además presentaron un recurso de constitucionalidad ante el TC.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya desmontó hace una semana el proyecto que había adelantado el PP sobre conciliación, siendo especialmente crítico en la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de que los padres se cojan de forma obligatoria seis semanas de permiso de paternidad justo después del parto, tal y como se recoge ahora.

En una intervención en el Senado, Bustinduy dijo a una dirigente del PP que es en esas primeras semanas del bebe cuando "se establecen patrones de comportamiento y roles que suelen extenderse durante toda la crianza". "En esas primeras semanas se podría crear una división de roles que haría que la mujer se quede en casa y el padre se reincorpore al trabajo. El hecho de que las seis primeras semanas sean simultáneas hace que la corresponsabilidad sea posible", añadía.

Bustinduy tampoco expresó al frespecto que, en las primeras semanas tras el parto, muchas mujeres también tienen que recuperarse y ser cuidadas, o que gracias a este modelo "se ha reducido en parte la brecha salarial de género".

En una publicación en redes sociales, el ministro también criticó que el PP hable ahora de ampliar los permisos por nacimiento cuando en 2019 votó en contra y lo recurrió al Tribunal Constitucional o que se apuesta por la gratuitad de la educación infantil gratuita de 0 a 3 años cuando Andalucía ha devuelto este año 119 millones de fondos europeos, renunciando a 12.000 nuevas plazas públicas en favor de los centros privados de Andalucía. "Lo hacen con la vivienda, lo hacen con la salud mental y lo hacen también con las familias: dicen una cosa, pero hacen la contraria. Seamos serios. Si de verdad les preocupa todo esto, salgan del bloqueo, dialoguen, negocien la Ley de Familias y los presupuestos", señalaba el ministro.

Fuentes de su ministerio señalan que el PP debería partir de esa Ley de Familias, que está pendiente de tramitación, para acordar medidas en favor de las familias y de la conciliación, y no presentando una proposición de ley que implica "retrocesos en igualdad". Además, recuerdan que algunas de las medidas planteadas (permisos o prestación universal por crianza) ya se incluyen en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, a los que el PP ha puesto freno junto a Vox y Junts.