El Gobierno reprocha al PP que sabía lo que votaba en la rebaja de penas a etarras: "Aquí no hay error ni fallo"

El Gobierno ha pedido este martes al PP que deje de utilizar la negra historia de ETA como arma política y que no asuma como un "error o fallo" su apoyo a la reforma legal que convalida a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país, lo que hará efectiva una rebaja de condena en España a más de 40 etarras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha exigido a la oposición "que deje de usar de esa manera tan partidista y obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español". "Es indignante que el PP use el terrorismo es para tapar su vacío de propuestas y liderazgo", aseguraba.

Además, Alegría ha negado que el Gobierno haya intentado engañar a la oposición para que apoyaran hasta en tres ocasiones dicha reforma durante su tramitación parlamentaria. "Por parte del PP no ha habido despistes ni errores. Este proyecto de ley ha sido debatido, dialogado y votado en ponencia, en comisión y en pleno. Además, este texto es literal al texto que aprobó el Gobierno de Rajoy en este mismo consejo de ministros en 2014. El PP no puede decir que no sabe lo que estaba votando", ha explicado.

Además, durante su debate en el Congreso, Alegría ha recordado que el portavoz del PP criticó precisamente al Ejecutivo que esta reforma, que se alinea con una directiva comunitaria, llegara "dos años tarde".

En otro turno de respuesta a preguntas de los periodistas, Alegría también ha afeado que figuras del PP como Miguel Tellado o Isabel Díaz Ayuso hayan dicho que ETA está ahora "más fuerte que nunca". "Cuando uno se atreve a decir eso, lo primero que está haciendo es insultar a las víctimas del terrorismo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. E insultar a la sociedad española en su conjunto. Esas palabras sólo las pueden pronunciar quienes no han aportado ni lo más mínimo para que ETA acabara", ha concluido.