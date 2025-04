Willy Bárcenas, de Taburete: "Yo iba con Trump, quería que ganase las elecciones, pero la decepción ha sido muy grande"

Los componentes del grupo Taburete, Willy Bárcenas y Antón Carreño, han manifestado su crítica hacia la política internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Yo antes de las elecciones iba con Trump. Quería que ganase Trump. No me gusta nada Kamala Harris, pero la decepción ha sido muy grande", ha señalado Bárcenas.

"La lucha contra la dictadura de lo woke me parece bien, pero sus formas, su actitud, toda la política proteccionista, el tema de los aranceles, no me está gustando nada" ha explicado en una entrevista con Europa Press Televisión tras el lanzamiento del primer single de su próximo trabajo, Primer intento.

Por su parte, Carreño ha explicado su desencanto con la actual administración estadounidense, destacando su desaprobación de la gestión de conflictos internacionales. "Lo que ha hecho con Rusia es un poco fuerte, que no haya tenido en cuenta a Zelensky ni a nadie de cara a intentar cerrar el conflicto", ha asegurado.

Además, ha criticado la actitud de Trump en el conflicto de Gaza, argumentando que su aproximación ha sido superficial. "Ese vídeo que subió de IA como si eso fuera un super resort en Gaza, cuando la gente ahora mismo está en esa situación", ha manifestado.

'Primer intento'

Taburete publica Primer Intento, una canción que marca el comienzo de una nueva etapa y que combina la emotividad de una balada con la energía de las guitarras eléctricas y un estallido épico que define su sonido pop.

El dúo sumerge al público en un viaje introspectivo sobre la búsqueda de uno mismo cuando se lucha por alguien más. La letra explora la tensión entre aferrarse a las propias cicatrices y patrones o dejarlos atrás para darle paso al amor. Con una instrumentación cuidada y una producción que crece en intensidad, la banda logra capturar esa dicotomía emocional en un estribillo que resuena con fuerza.

Los artistas han explicado que este primer single representa "el arranque de su sexto disco" y han definido la canción como "una de las canciones más de amor de Taburete", reconociendo que no han compuesto muchas piezas de este estilo anteriormente.

Bárcenas y Carreño han insistido en que este tema marca el inicio de una estrategia musical donde "todo va a ir hilado a través de los singles que vayan sacando", anticipando que este primer single será "un gran arranque para todo lo que va a venir".

Sobre su próximo trabajo discográfico, que saldrá a finales de año, los artistas han confirmado que habrá "4 o 5 adelantos" antes del lanzamiento del álbum.

Dicen adiós a los escenarios

Hace unos meses, Taburete anunciaba a través de sus redes sociales que se baja de los escenarios. El grupo no ha especificado cuáles son los motivos de su adiós temporal después de que el pasado diciembre pusieran punto y final a su última gira para darse un mes "de vacaciones, descansar y pensar bien en lo que queríamos hacer". "Han sido 10 años intensos, con muchas alegrías", han explicado, pero han asegurado que necesitaban hacer una parada.

El motivo principal de este parón es descansar después de años de intensa actividad musical. "Llevábamos mucha tralla y necesitábamos un poco de parar, sacar el disco con tiempo", ha explicado Bárcenas, quien ha confirmado que este año no darán conciertos y el próximo todavía está por definir.

Los músicos han descrito su situación actual como una mezcla de emociones, comparándola con "la sensación de cuando se acaba el verano y tienes que volver a casa". "Nos viene bien lanzar este disco de esta manera, dándole mimo a las canciones que hemos hecho con tanto cariño", ha añadido Carreño.

El grupo ha querido transmitir que, aunque la decisión está tomada, no descartan volver a los escenarios en el futuro, dejando la puerta abierta a futuras actuaciones tras este "necesario" periodo de descanso.