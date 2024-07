El PP apoya el traslado solidario de menores migrantes pero no se manifiesta sobre la reforma de la Ley de Extranjería

Reubicación solidaria de 347 menores migrantes no acompañados, sí; reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las Comunidades Autónomas tengan la obligación de acoger a los niños, niñas y adolescentes que llegan a España, ya se verá. En la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud que se ha reunido esta tarde en Tenerife, el Partido Popular ha hecho lo que se preveía. Así lo han confirmado esta noche el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. “Los Gobiernos del PP nos dicen que no se pronuncian, que necesitan tiempo para estudiarlo, para leerlo”, ha afirmado con cierta sorpresa Clavijo al término del encuentro en relación a la postura de los de Feijóo respecto a la reforma de la Ley de Extranjería.

“Si hemos hecho esto [la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud] es precisamente porque nos lo pidió el PP, y nos parecía razonable”, ha manifestado el presidente canario, quien ha lamentado que, "ante una emergencia, el PP no se manifieste". "Apelo al PP a que dé una respuesta de Estado ante la solución que han puesto sobre la mesa los Gobiernos del Estado y Canarias", ha solicitado Clavijo. Para afianzar su postura, el presidente isleño ha recordado la saturación que atraviesa en estos momentos Canarias: acogen a 6.000 menores cuando solo disponen de 2.000 plazas, un 300% por encima de su capacidad.

Clavijo y Rego han trasladado su malestar ante el silencio del PP debido en gran parte a las fallas que está demostrando el actual sistema de acogida, que es voluntario. Es decir, las Comunidades bien pueden comprometerse a acoger a menores migrantes que llegan a Canarias, Ceuta o Melilla, pero nadie les obliga a cumplir sus promesas. Es lo que ha sucedido tanto en 2023 como en 2022, un tema, de hecho, que ha recordado la propia ministra para reafirmar la importancia de reformar la Ley de Extranjería: “El reparto voluntario se ha desbloqueado, pero con esto no es suficiente, porque el 80% de los traslados de 2023 no se han cumplido todavía. Este mecanismo podía tener sentido hace unos años, pero ahora la situación es diferente”.

Al igual que Clavijo, Rego también ha mostrado estupor ante la negativa del PP a dar una respuesta respecto a su posición acerca de la reforma de la ley. “En la última Conferencia Sectorial, del 11 de junio, el PP bloqueó el mecanismo de traslado voluntario porque quería tener este punto informativo en una Conferencia”, ha recordado también la responsable de Infancia y Juventud para advertir de que “la pelota está en manos del señor Feijóo”. El presidente canario ha añadido además que convendría “preguntar al señor Feijóo si va a apoyar la iniciativa”: “El tiempo corre en contra de las niñas y los niños, que viven en condiciones inaceptables, se están vulnerando sus derechos y tiene que haber una respuesta del conjunto del país”. “La única solución posible es modificar el artículo 35”, ha insistido.

Las Comunidades gobernadas por el PP han sido las únicas en mantenerse en silencio ante la reforma. Según ha enumerado Clavijo, tanto las autonomías gobernadas por el PSOE como Euskadi, Cataluña y las Islas Canarias “la han valorado positivamente".

Antes del encuentro, la ministra de Infancia y Juventud ha querido que todos los consejeros autonómicos que asistirían a la reunión visitaran uno de los centros de acogida del Gobierno canario para comprobar in situ la situación en la que se encuentran los niños y las niñas migrantes no acompañadas, una cita a la que no ha acudido ninguna de las Comunidades del Partido Popular.