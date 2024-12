El PP consigue sacar adelante una propuesta en Castilla y León a pesar de perder la votación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), y portavoz de Vox, Juan García-Gallardo (d), antes del comienzo de una sesión plenaria.

El Partido Popular ha logrado sacar adelante una terna propuesta por el PP a cubrir una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) aunque solo contaba con el voto favorable de 31 procuradores, frente a los 35 de la oposición.

Según ha defendido el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) al ser la única terna en liza no se necesita una mayoría en la Cámara para su aprobación. Sin embargo, el resto de partidos no han opinado igual, mostrando su rechazo al resultado. De hecho, Vox se ha ausentado de la votación tras criticar lo que considera el reparto de las instituciones.

El PP, por su parte, ha argumentado que para la terna sea aprobada por el Parlamento autonómico no hace falta la mayoría parlamentaria, sino contar con más votos que otra terna y como no había otra, ha salido adelante la iniciativa en una votación que ha sido secreta.

"Que no haya otra terna no significa que no se deba aplicar el principio básico de una mayoría simple", ha defendido antes de la votación la viceportavoz del grupo socialista, Rosa Rubio, quien ha recordado que en 1999 también se produjo una votación con las mismas características y se exigió la mayoría simple.

Mientras tanto, Juan García-Gallardo (Vox), cuyo partido ha faltado a la votación, ha asegurado que su formación no entrará en "juegos y guerras del bipartidismo" para sortearse los puertos de la justicia. "Con nosotros que no cuenten", ha sentenciado finalmente.