El PP se desata contra el Gobierno por la DANA: "Dimitieron de su responsabilidad y abandonaron a los valencianos"

El PP ha acusado este miércoles al Gobierno de "dimitir de sus responsabilidad y abandonar a los valencianos" durante la gestión de la DANA en su respuesta a la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso, que ha dado cuenta de la acción del Ejecutivo central durante estas dos últimas semanas.

El diputado popular César Sánchez Pérez ha comenzado su intervención lamentando que el Gobierno haya utilizado esta tragedia para hacer partidismo, aunque seguidamente ha basado su discurso de diez minutos para atacar continuamente al Ejecutivo por su supuestas negiglencias que habrían provocado los más de doscientos muertos y cuantiosos daños materiales tras las lluvias torrenciales. "Hay errores políticos, hay errores humanos y luego hay cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad", ha censurado.

Para empezar, ha criticado que fuera Ángel Víctor Torres y no Pedro Sánchez o Teresa Ribera quien haya dado la cara en el Congreso para explicar la gestión del Gobierno en la DANA. "No es usted la persona responsable y tampoco tiene credibilidad, porque todavía hay familias en La Palma viviendo en containers tras la erupción del volcán", ha señalado.

Además, el diputado del PP ha cuestionado los datos facilitados por la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar, "organismos dependientes del Gobierno". "¿Por qué no hay información sobre el incremento del caudal en el barronco de El Poyo entre las 16.13h. y las 18.43h? ¿En qué estaba el gobierno durante esos dos horas y media mientras el caudal pasaba de 44 metros cúbicos por segundo a más de 1700? Y luego enviaron un simple correo electrónico como aviso. Ni siquiera una llamada", ha señalado.

Igualmente, Sánchez Pérez ha lamentado que el Gobierno no activara esa misma tarde la emergencia nacional, aunque eso hubiera supuesto quitarle el mando de acción al gobierno de la Generalitat Valenciana. "El Gobierno dimitió de su responsabilidad y abandonó a los valencianos. Nos preguntamos cuántos recursos no llegaron a tiempo por no decretar la emergencia nacional. Ha fallado el gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

Además, el PP ha criticado al Ejecutivo por no llevar a cabo inversiones en la cuenca de El Poyo o en un sistema de alertas temprano que hubieran podido ayudar a minimizar la tragedia. Algo que han criticado de forma directa a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

Por último, Sánchez Pérez ha lamentado que el ejército llegara tarde a las zonas afectadas o que el Ejecutivo haya rechazado la ayuda internacional, así como las palabras de Sánchez diciendo que si los valencianos necesitaban más ayuda, que la pidieran. "Esas palabras las vamos a llevar a fuego en nuestro corazón. Los recursos son de los españoles y se le ha negado a los valencianos lo que es suyo", ha concluido.