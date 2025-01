El PP miente cuando dice que el Gobierno quiere subir el IVA: decreto que tumbó no lo menciona

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno que convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la revalorización de las pensiones que este miércoles tumbaron. Una cuestión a la que, ha explicado, el PP votaría 'sí' si se evita que “esa revalorización se pague con la subida del IVA”.

La subida del IVA es un argumento que el PP lleva colocando desde este miércoles tras tumbarse el decreto 'ómnibus' que, entre otras cosas, tumba la subida de las pensiones, elimina el descuento al transporte público y ayudas a la DANA. Sin embargo, nada de eso aparece en el decreto. Las únicas medidas de fiscalidad que aparecen en el extenso real decreto son las de ampliación del salario anual hasta los 22.000 euros para las excepciones para no declarar el IRPF.

Pese a todo, en el PP defienden que sí, que se sube el IVA para pagar ese aumento de las pensiones. "En un mismo decreto, pretenden revalorizar las pensiones por un lado y subir los impuestos a esos mismos pensionistas (y a todos los ciudadanos) por otro, aumentando el IVA de alimentos básicos o de la luz", explican olvidando que son medidas temporales que se adoptaron al inicio de la invasión de Ucrania y que, como otras, han ido decayendo como ocurrió con los impuestos en la factura de la luz. Por cierto, en el real decreto no se alude a ningún impuesto restituido.

No es la única mentira que el PP ha usado para pulsar el botón del 'no' en el Congreso de los Diputados. Otro de los argumentos que el PP esgrime para oponerse al decreto es que no vota a favor por los okupas. A su juicio, el permitir que no se pueda desahuciar a las personas vulnerables es una cuestión que protege a los "inquiokupas", es decir: personas que viven de alquiler en una vivienda y que se dejan de pagar su cuota mensual a su casero. No obstante, es una medida que el PP de Feijóo veía con buenos ojos hace poco mas de año y medio. Era julio de 2023, en concreto, el día 26. El PP votó a favor del cuarto decreto anticrisis donde ya existía el mismo texto que hablaba de la suspensión de los desahucios.

Sin embargo, hay otra más. Más difícil de comprender en el relato que el PP empieza a construir tras tumbar las ayudas de la DANA, los descuentos al transporte y la subida de las pensiones: apretar el botón rojo porque no quieren ceder al PNV un palacete en París que compró el PNV y que Rajoy prometió a los jelztales.

A ojos del Partido Popular, la cesión de este espacio es un "regalo" del Gobierno aunque la realidad es que se trata de un edifico que el PNV compró durante el Franquismo y que fue entregado al régimen franquista durante el expolio que los nazis realizaron en París durante la Segunda Guerra Mundial. Una medida que llevan tiempo reivindicando los de Aitor Esteban desde el Congreso y que ya pactaron con Rajoy, que nunca llegó a cumplir la promesa de "regalar", en palabras del PP, el edificio y saldar esa deuda histórica. Tampoco dice el PP al hablar del palacete que el Gobierno está obligado a devolverlo ya que así lo estipula la Ley de Memoria Democrática con todas las inmatriculaciones que realizó el régimen de Franco.