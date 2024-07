El PP pide ahora retirar la reforma de la ley de Extranjería para seguir negociando

El Partido Popular ha pedido este martes a PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retiren su propuesta para reformar la ley de Extranjería. Lo ha hecho la diputada Ana Alós durante su intervención en del debate que ha tenido lugar en el Congreso. "Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", ha dicho.

El PP asegura que se suma así a la reivindicación de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien ha solicitado que, si no hay acuerdo para sacar adelante la norma, no se vote. No obstante, las posiciones son diferentes.

Coalición Canaria ha defendido desde el principio la reforma. El partido es, de hecho, uno de los que ha registrado la proposición. En su caso, la idea de retirarla si no hay acuerdo tiene relación con la situación en la que quedaría el Gobierno de las Islas Canarias, donde gobiernan en coalición con el Partido Popular.

Aunque Alós no ha especificado qué votará su formación si finalmente no se retira, durante todos estos días el Partido Popular ha dejado clara su postura: no apoyarán la medida, una modificación que convertiría en obligatoria la acogida de menores migrantes no acompañados por parte de todas las Comunidades Autónomas.

Entre otras cosas, el Partido Popular solicita financiación, algo que ya recoge tanto la reforma de la ley como los traslados voluntarios, una Conferencia de Presidentes y este martes han sumado una nueva petición: un Pleno monográfico para debatir sobre inmigración.