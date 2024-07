De las palabras a los hechos: el Congreso decide hoy si se admite a trámite la reforma de la Ley de Extranjería

Por ahora, todo son palabras. De uno y otro lado. Un “juego político”, según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Pero estos vocablos no tendrán más remedio que convertirse en hechos este martes a partir de las 10.00 horas, momento en el que el Congreso debatirá la toma en consideración de la propuesta de PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar la conocida como Ley de Extranjería. Lo que los diferentes partidos votarán será la admisión a trámite de una modificación de la citada norma de manera que la acogida de menores migrantes no acompañados sea vinculante para todas las Comunidades Autónomas. Es decir, los Gobiernos regionales tendrán la obligación de hacerlo. No será ya una decisión voluntaria, un modelo que sigue funcionando pese a haberse demostrado fallido.

Según explican desde el Ministerio de Infancia y Juventud, aunque se trata de una Ley Orgánica, para que la toma en consideración salga adelante no es necesario contar el apoyo de una mayoría absoluta del Congreso. Bastaría una mayoría simple. El problema es que, por ahora, los números no salen. Junts ya anunció que no apoyaría la modificación. Se confunde “solidaridad con imposición”, dijo hace unos días la diputada Miriam Nogueras. El Gobierno necesitaría, por tanto, la abstención del Partido Popular, algo que en Génova ya han dicho que no va a suceder.

"El Ministerio de Infancia ha convocado al PP a una reunión en la tarde de hoy. No era presencial sino por videoconferencia. La ministra ha considerado que con mandar a un secretario de Estado y un jefe de gabinete para convencer al Partido Popular era suficiente. Es evidente que los planes del Gobierno no pasan por pactar la política migratoria y de extranjería con el PP. Torres tardó ocho días en responder de manera concreta a las peticiones que le formuló Miguel Tellado y lo hizo para confirmar que no las aceptaba. Y Sira Rego tenía cosas más importantes que hacer hoy que hablar con Ana Alós para intentar llegar a un acuerdo. Así las cosas, nuestro voto será 'no' a la proposición de ley del PSOE. Suerte con sus socios de Junts", señalaban fuentes del PP.

Este lunes, Feijóo lamentaba que “hace una semana” les “llamaran ultras” y les “insultaran en sede parlamentaria, unos días después pretenden un trágala”. “Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a sus socios”, denunciaba para advertir: “Si quiere pactar con el PP, tendrá que recorrer el mismo camino”. Feijóo hablaba así sobre su posible apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería, si bien después volvía a imitar el discurso de Vox relacionando inmigración con delincuencia: “Solidaridad, sí, pero seguridad también”, afirmaba.

Esas cesiones a las que se refería Feijóo tienen que ver con las condiciones que su partido ha puesto al Gobierno para apoyar la medida, sobre todo en relación con la financiación. Para el PP, las Comunidades solo pueden hacer frente a la acogida de menores migrantes si el Ejecutivo les dota de fondos. La cuestión es que esto ya sucede, como así confirman desde el Ministerio que lidera Sira Rego. “Siempre ha habido financiación sobre la mesa, también con los repartos voluntarios”, aseguran. Es más, hace unos días la propia ministra denunciaba que muchas autonomías habían recibido financiación para asumir los traslados a pesar de no haber acogido a ningún menor.

El último roce entre el PP y el Gobierno a cuenta de la Ley de Extranjería se produjo este fin de semana tras una conversación por mensajería instantánea entre Miguel Tellado y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El portavoz del PP en el Congreso reconoció que no facilitarían la toma en consideración ya que el Gobierno no quería escuchar sus propuestas, algo que luego negó Torres: “En esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el no a negociar del Gobierno ante sus peticiones”. Desde el Gobierno señalan que este martes solo se admite a trámite la modificación. “La proposición de ley podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP”, defienden.

Eso mismo ha sostenido el presidente canario. “Lo que se va a producir es la admisión a trámite, por lo tanto, yo espero y deseo que nadie se pueda oponer a que se admita”, ha manifestado Clavijo: “A partir de ahí, en el procedimiento o en el plazo en el que se tiene que aprobar esa proposición de ley, pues se podrán presentar enmiendas y mejoras”.

El debate es si cabe más insólito si se tiene en cuenta que la propuesta de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería es una iniciativa del Gobierno de las Islas Canarias, una coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Clavijo, de hecho, siempre ha puesto el ejemplo canario como algo a imitar en el Congreso. En las Islas, todas las fuerzas políticas, excepto Vox, han “cerrado filas”. “Sin ese apoyo político, sin el respaldo de Canarias, hoy no estaríamos aquí”, señaló el presidente cuando se registró la proposición de ley en el Parlamento. A pesar de que el vicepresidente del Ejecutivo canario es del Partido Popular, ahora el PP de Canarias hace equilibrios tratando de situarse en la posición del partido en Madrid.

Este martes, además, el Partido Popular ha incluido una nueva disyuntiva: la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar la cuestión migratoria. Lo solicitó la Comunidad de Madrid y también Galicia, Cantabria, Andalucía o Aragón. Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no es más que otra "excusa". En una rueda de prensa desde el Congreso, López ha considerado que "cabe poca negociación". "Uno es solidario de verdad o lo es de boquilla", ha alertado para luego insistir: "Aquí hay poco que negociar y hay mucho que demostrar y todo aquel que esté en contra de la reforma de la Ley de Extranjería demostrará una insolidaridad y una inhumanidad absoluta".

Mientras, al otro lado y ajenos al debate político, esperan los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en una situación inhumana. Hasta hace unos días, Canarias acogía a 6.000 menores cuando solo tienen capacidad para 2.000. Y la cifra no para de aumentar. Este mismo martes llegaba a la isla de El Hierro una embarcación con 76 personas a bordo, de las cuales 25 eran menores.