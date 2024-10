El PP, en estado de 'shock' por haber apoyado la reducción de penas a etarras: "En una empresa, ya habría dimisiones" 

"Ha sido un error garrafal". Sectores del PP siguen sin entender por qué su grupo parlamentario votó hasta en tres ocasiones diferentes (en ponencia, en la comisión de Justicia y en el propio pleno del Congreso de los Diputados) a favor de una reforma legal que permitirá que casi medio centenar de presos de ETA acorten significativamente el periodo de cumplimiento de sus penas en España.

Este beneficio se debe a la introducción de una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma, que impide que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Al sumarse ahora el tiempo de condena en países de la UE, fruto de una directiva europea que ya se abordó durante el Gobierno de Mariano Rajoy pero que España no traspuso de forma completa, algunos de estos etarras verán ahora reducida su permanencia en las cárceles españolas.

Pese a que la tramitación parlamentaria se hizo a través del proceso habitual de urgencia, ni PP ni Vox se percataron de que dicha reforma llevaba añadido este beneficio a los reclusos etarras. La bomba estalló este lunes, un día antes de su aprobación definitiva en el Senado, cuando El Confidencial lo advirtió a través de un artículo. Pero ya era tarde: si el Gobierno no retira la iniciativa, no quedará otra opción que su publicación en el BOE, una vez que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado. Lo único que ha podido hacer hoy el PP es retrasar su votación una semana para que sea aprobada de forma definitiva el próximo lunes.

Tanto como PP y Vox han pedido disculpas a las víctimas del terrorismo por haber favorecido la tramitación de la ley. La portavoz de los de Abascal en el Congreso, Pepa Millán, fue de las primeras en hacerlo. El PP tardó algo más. Primero salió Borja Sémper para hablar de un "error generalizado" del que no podía dar explicaciones. Después, la estrategia de comunicación viró para presentar al partido como víctima de un Gobierno que les había engañado con "artimañas y subterfugios". No ha sido hasta este martes cuando Alberto Núñez Feijóo ha mostrado sus "sinceras disculpas" a las víctimas del terrorismo por no haber advertido "el pacto encapuchado entre Bildu y el Gobierno"

Unas disculpas que, sin embargo, no reconfortan a las víctimas. "Solo con pedir perdón no vale (...) En el Congreso todo el mundo vota sin saber lo que está votando, no entendemos qué políticos tenemos", señalaba este martes la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce. El líder de Dignidad y Justicia, Daniel Portero - que también es diputado del PP en la Asamblea de Madrid - ha asegurado que no entiende cómo algunos de sus compañeros de partido "no han estado pendientes de un asunto que afecta tanto a la política penitenciaria de los asesinos de ETA”.

El malestar y el desconcierto es total dentro del PP. "Esto nos afecta mucho más a nosotros que al PSOE. Va directo a nuestro ADN. Si fuéramos una empresa, hoy habría dimisiones. Espero que haya una foto con víctimas y que las apoyemos de alguna manera", asegura en conversación informal un importante barón territorial a El HuffPost. En efecto, en los argumentarios que está difundiendo Génova, se emplaza a una disculpa pública aunque “el PP no podía haber parado” la reforma.

Reunión de urgencia en el Congreso

En paralelo, se investiga quién o quiénes son los responsables del error. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha reunido este martes con los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria para recabar información. Sin embargo, no se esperan sanciones para los diputados implicados. "Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones", declaraba en rueda de prensa Tellado tras dicha reunión.

Además, el portavoz ha querido justificar a sus compañeros asegurando que, durante la tramitación parlamentaria - aparte de la enmienda de Sumar - hubo "otras de Junts" que "pretendían lograr beneficios judiciales" para Carles Puigdemont. "Y los ponentes del PP que participaron en el debate de esas enmiendas se centraron en ésa por la gravedad que tenía y posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran", ha confesado.

En todo caso, los diputados del PP que formaron parte de la comisión de Justicia donde se aprobó la reforma de la ley dejaron por escrito que habían “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas”. Así quedó reflejado en el acta de la reunión que firmaron todos los diputados allí presentes.