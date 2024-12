El presidente de la Diputación de Valencia admite "varias llamadas" a Mazón la tarde de la DANA, pero no puede mostrarlas

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado este domingo en Salvados que la tarde del 29 de octubre mientras se producían las riadas por la DANA habló varias veces con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque no puede corroborarlo.

En concreto, aseguró que fueron varias, aunque no puede recordar de forma exacta el contenido de las mismas llamadas, aunque sí quien estaba con a su lado. "Le llamé para trasladarle alguna preocupación del CECOPI (...) Sí que me acuerdo que estaba Salomé Pradas [exconsellera de Justicia e Interior] a mi izquierda", indicaba sobre uno de esos momentos en las horas en las que el president estaba en una comida con una periodista para planificar un asalto a la radiotelevisión pública valenciana.

En concreto, explicaba que se le trasladaba la "preocupación de cosas que no nos gustaban o que estaban tardando, pero no era para darle más información". Mompó tampoco recuerda que les respondía, aunque sí detalla que "en una llamada se discutió si ese mensaje tenía que alertar a una parte o toda la provincia".

Además, sitúa las llamadas "poco antes de las siete de la tarde", cuando Mazón estaba a punto de ir al CECOPI, al que llegó aproximadamente a las 19:30 horas. En ese momento, Gonzo le pide en el transcurso de la entrevista si puede sacar su móvil y corroborar la existencia de esas llamadas, así como conocer el momento exacto en el que tuvieron lugar: "No se lo voy a poder decir por una sencilla razón que quizás no comprenderéis y puede sonar a algo que no es": "En mi móvil solo dejo en el registro el trabajo que tengo pendiente".

Tras insistir, muestra su teléfono y explica su metodología de trabajo. "Si le da para arriba no se mueve. Tiene todo borrado", indicaba el periodista. "Soy muy meticuloso con estas cosas. Voy limpiando mi móvil porque si no es imposible tener orden y saber cuál es el trabajo que tengo pendiente", explicaba asegurando que solo tiene llamadas pendientes y que cuando las realiza las borra y puso el ejemplo de una alcaldesa a la que no había llamado y cuya llamada aun estaba en espera.