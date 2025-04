Feijóo pasa el trago y se hace la foto con Mazón en el congreso del PP europeo

No hubo foto el primer día, pero sí en en el segundo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón se han saludado este jueves en el marco del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra este martes y miércoles en la capital valenciana. Ambos mandatarios se han estrechado la mano y han caminado por los pasillos de la Feria de Valencia en compañía de Dolors Montserrat.

Se ha consumado así el temido encuentro entre los dos líderes justo cuando se cumplen seis meses de la DANA y las críticas por la gestión que el gobierno valenciano realizó durante aquel fatídico 29 de octubre.

Feijóo y Mazón se han saludado en el vestíbulo de acceso al plenario, donde han entrado juntos, y el president de la Generalitat ha saludado y abrazado también a los dirigentes del PP, como la secretaria general, Cuca Gamarra, o el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Tal como contó el domingo El HuffPost, en Génova se asumía - no sin frustración - que Mazón sería el protagonista del evento organizado por el PP europeo. "Pero es indiscutible que tiene que asistir. Es el presidente de la comunidad autónoma en la que se celebra. Peor sería lo contrario y que no fuera", subrayaban en el equipo de Feijóo.

En privado nadie escondía los nervios por esa foto incómoda para Feijóo. Y es que en el entorno de Mazón son plenamente conscientes de lo que dicen algunos barones y miembros de la dirección nacional sobre él. Y en el partido son mayoría los que creen que el presente valenciano no estuvo a la altura de las circunstancias en la gestión de la DANA.

La temida foto no se produjo ayer martes porque Feijóo y Mazón se perdieron la apertura del congreso por el apagón que dejó sin luz a toda España el día previo. El presidente de la Generalitat ya adelantó que no acudiría al evento de la familia del PP europeo para evaluar las consecuencias de esta falta de suministro en la región. De ahí que el saludo público entre ambos no se haya llegado a producir hasta este miércoles.

De todas formas, según ha confirmado Mazón a su llegada a Feria Valencia, anoche ya pudo dar la bienvenida a los mandatarios populares europeos en una cena celebrada en el Palacio de la Exposición de la ciudad, a la que también asistieron Núñez Feijóo y la alcaldesa de València, María José Catalá.

El PP de la Comunitat Valenciana ha publicado este miércoles en redes sociales varias fotos de Mazón y Catalá saludando y hablando con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del PP europeo, Manfred Weber, el presidente de la CDU, Friedrich Merz, y Núñez Feijoo.