El próximo negocio que Pablo Iglesias quiere abrir tras su bar te va a dejar muerto: ¡una funeraria!

Pablo Iglesias sorprendió a todo el mundo hace unas semanas al anunciar que iba a abrir un bar, Taberna Garibaldi, en pleno corazón del barrio madrileño de Lavapiés. Y en El HuffPost hemos aprovechado esta excusa para acercanos hasta el local y tomarnos una 'rubia' (o varias) con el exlíder de Podemos.

Durante la charla con David Andújar en su sección "Prohibido hablar de política", Iglesias no duda en ponerse detrás de la barra y contarnos el motivo que le llevó a meterse en el sector de la hostelería. "Esto empezó como una coña con otros amigos porque ya tenía una edad en la que podía o comprarme un descapotable o ponerme unas mallas e ir en bicicleta. Pero al final decidí abrir un bar, que es una elección también patética pero más respetable", dice entre risas.

El bar está trufado de guiños soviéticos y comunistas, además de situar en una privilegiada posición la bandera de Palestina. Eso sí: Iglesias no tiene miedo a una inspección sorpresa de Yolanda Díaz porque todo está en regla y "la gente cobra bien". "Dentro del convenio", añade.

El negocio, por ahora, le va tan bien que no duda en contarnos que también está pensando en adentrarse en nuevos negocios. Y ojo a su próxima idea: montar una funeraría para gente de izquierdas.

"Cuando piensas en tu muerte siempre tienes que decir que no quieres cura, crucifijos... En nuestra funeraría te podrías morir de una manera más laíca, usando símbolos y referencias distintas. Si alguien quiere enterrarse con la bandera republica o LGTBIQ+, no habría problema. La mayoría de funerarias en España hoy en día no te ofrece esos servicios", asegura.

Aunque parezca una broma, Iglesias habla muy en serio sobre este proyecto: "Todos los colegas dicen que estoy como una cabra, pero si encuentro a alguien que sepa de funerarias lo haremos. Todos querréis moriros en mi funeraria".

