El PSOE denuncia la "cacería" contra Sánchez mientras los sindicatos ponen 'deberes' al partido

Cierre de filas con Pedro Sánchez, exigir más políticas de izquierdas para ser el "rumbo" que guíe el progresismo y parar los pies a PP y Vox, llamados "ultraderecha" indistintamente. El resumen de la mañana en esta segunda jornada del 41º Congreso Federal del PSOE que se celebra este fin de semana en Sevilla.

Un mensaje claro, en el que tanto CCOO como UGT han puesto deberes a los socialistas y que ellos han recogido sacando pecho de secretario general y denunciando abiertamente y entre aplausos, la "cacería" contra Sánchez y el partido para echarles del Gobierno.

Ni siquiera la anécdota que una delegación de Izquierda Socialista ha protagonizado al tomar la palabra para quejarse de la falta de participación en el cónclave para exigir debatir y juzgar la gestión de la Comisión Ejecutiva socialista. Una cuestión que ha sido rechazada por Espadas y que se ha quedado en tomar constancia de esta queja mientras el plenario aplaudía.

Tanto el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, como el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, han puesto 'deberes' al PSOE pidiendo aplicar y fortalecer medidas progresistas para hacer frente al riesgo "reaccionario".

Sordo ha indicado que España necesita un PSOE "fuerte" a la par que ha reivindicado las políticas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha venido desarrollando y que ha calificado de "muestra del éxito" de las políticas progresistas.

Así, han exigido "nuevos contratos sociales" para combatir a la ultraderecha que se traduzcan directamente en lo que se ha denominado tantas veces como 'las cosas del comer': subir los salarios, avanzar de manera más determinante en la justicia fiscal y blindar con políticas los servicios públicos que sostienen el Estado del Bienestar.

Por su parte, Pepe Álvarez ha expuesto la importancia de tomarse en serio las políticas de vivienda garantizando su acceso y poniendo coto a la especulación hablando de ella como "un bien público".

"Para tener servicios públicos hay que pagar impuestos, y los que más tienen deben contribuir con más", bajo la fórmula de "sindicatos fuertes y partidos de masas para seguir avanzando hacia una España más justa y solidaria".

La "cacería" contra el PSOE y Sánchez

Mientras los sindicatos pedían a los políticos ir de la mano para aprobar medidas que se reflejen de manera directa en el bolsillo del ciudadano frente a la ofensiva ultra mundial, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciado una estrategia de "cacería humana" y de mentiras contra el PSOE y el secretario general Pedro Sánchez, desde los medios de comunicación y también "en sede judicial".

Según santos, hay una estrategia "de acoso y derribo" desde que Sánchez llegó al Gobierno en el año 2018 mediante una "industria de odio" que ha generado "fango, ruido, bilis sin parar con el objetivo de generar caos". "Nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo", ha lanzado Cerdán.

"Son las mismas mentiras de siempre pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de Youtube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial", explicaba al respecto el número tres del PSOE.

A su juicio, de ese "río revuelto" sacan partido "los de siempre", los que quieren mantener sus "privilegios" y tratan de imponer una "visión reaccionaria".

"Sabemos por qué nos atacan. Van a por nosotros porque representamos todo lo que desprecian, lo que ellos odian, la justicia social, la equidad, la lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género", ha indicado.

En la misma línea se ha expresado el líder del PSOE-A y presidente de este 41º Congreso Federal, Juan Espadas, que ha resaltado que el presidente del Gobierno es "el único camino que se ha demostrado eficaz para parar a la ultraderecha", en la que ha incluido a PP y Vox indistintamente.

"Así, gobernando, es como se para la ultraderecha, gobernando y legislando, con el BOE en la mano, con esa fuerza que es a veces casi criptonita", expresaba. Dirigiéndose a Sánchez, le ha dicho que por su labor le iban a "seguir atacando con todo, con titulares, con denuncias falsas, sin pruebas o con lo que sea, con ataques personales o usando a la familia".

"Tú y yo sabemos bien de lo que hablamos, igual que sabemos que no les va a funcionar, que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a doblegar, que aquí está el PSOE y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, gobernando y sirviendo a la gente", indicaba cerrando filas con el secretario general del PSOE.

"O somos útiles o dejaremos de ser", indicaba Espadas. "Siempre hemos sabido que gobernar era necesario para transformar y eso sigue vigente, pero ahora además gobernar es evitar que gobiernen ellos", añadía al respecto.