El PSOE exige un expediente sancionador para el juez Ruiz de Lara por nuevos ataques contra Begoña Gómez

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El juez Manuel Ruiz de Lara ha vuelto a dirigir un insulto hacia el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado ha descalifica públicamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la ha llamado "Barbigoña". Ante esto, el PSOE ha exigido que se inicie un expediente sancionador contra él.

Ruiz de Lara ya fue expedientado hace unos meses por llamar "psicópata sin límites éticos" a Pedro Sánchez y “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado en redes sociales, aunque finalmente se archivó el expediente disciplinario. En septiembre de este año, casi un año después de las descalificaciones, fue nombrado vocal del Tribunal que aprueba a los aspirantes a jueces expertos en Derecho mercantil por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ahora, el juez ha vuelto a insultar al entorno del presidente en sus redes sociales. "Hoy Pedro Sánchez anunciará mi nombramiento como Ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del 'borrador oficial de mensajes' y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir una cátedra de 'inconstitucionalidad y amnistía' con Barbigoña en Santo Domingo", ha escrito en X.

Estas palabras, además, van acompañadas de varias imágenes del presidente del Ejecutivo y de Gómez. En una de ellas, Gómez aparece convertida en una muñeca Barbie. "Hoy nos encontramos ante un nuevo episodio lamentable de falta de respeto por parte de un miembro de la judicatura", ha denunciado el PSOE en un comunicado.

Así, el partido señala que el juez Manuel Ruiz de Lara "ha vuelto a exceder los límites de la decencia al insultar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en redes sociales. Este tipo de comportamientos no solo son irrespetuosos, sino que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales".

"El respeto y la imparcialidad son los pilares sobre los que debe basarse la conducta de cualquier juez. Cuando un magistrado utiliza su posición para atacar de forma personal y vengativa a quienes no comparten su visión, no solo daña a los individuos, sino a toda la institución que representa. La independencia judicial no es sinónimo de impunidad, y quienes ejercen la justicia deben ser responsables de sus actos, dentro y fuera de la sala", agregan.

Desde el PSOE, exigen así que se tomen medidas disciplinarias "para garantizar que todos los miembros de la judicatura actúan con los estándares más altos de profesionalidad y respeto. La justicia debe servir a la ciudadanía, no a intereses personales ni ataques políticos", concluye el comunicado.