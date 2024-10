Escrache a la ministra de Vivienda para denunciar "desahucios y subidas asfixiantes de hipotecas y alquiler"

Varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en concreto del barrio madrileño de Vallecas, han organizado esta mañana un escrache a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, adonde había acudido junto a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, para firmar un protocolo para la promoción de vivienda en alquiler asequible para colectivos asociados a la vida universitaria.

Con cánticos como “la ley de Vivienda es una mierda” u “hoy firmáis, mañana desahuciáis”, los manifestantes han irrumpido en la sala donde se produciría la firma, de la que fueron expulsados. “Hacemos escrache al gobierno en la Residencia de Estudiantes para estropearles la foto y contarles el día a día de nuestros barrios: desahucios y subidas asfixiantes de hipotecas y alquiler. El viernes CaixaBank quiere echar a Pili, con sentencia de violencia de género y sus hijas”, han explicado después en redes sociales.

“Ellos están aquí para llenarse la boca con medidas que solo agravan el problema. Ahora destinarán 200 millones a bonos de alquiler para jóvenes. No solo son migajas. Además, las ayudas directas no van a bajar los precios. Solo sirven para enriquecer los bolsillos de los rentistas”, han añadido para avisar de que, aunque no les dejen intervenir ni quieran oírles, han dicho, irán “a cada acto que monten el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Derechos Sociales y CaixaBank”.

Una vez fuera del recinto, Isabel Rodríguez ha querido referirse a lo sucedido. “Una ley”, ha dicho, “es la expresión de la voluntad popular, [...] las leyes son la mayor garantía que tenemos la ciudadanía en democracia”. “Yo reivindico la democracia, el valor del Parlamento y la fuerza de la soberanía popular. Esa ley [la de Vivienda], que desde luego no tiene que ser a gusto de todos, es la ley que salió del Parlamento y es la que nos permite poder edificar en suelos dotaciones residencias para jóvenes”.