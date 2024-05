Estas son las obras que el novio de Ayuso realizó sin permiso en su casa

El pasado lunes una inspectora del Ayuntamiento de Madrid se desplazó hasta el domicilio propiedad de Alberto González Amador y que comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para corroborar que el primero realizó obras sin permiso del Ayuntamiento a pesar de que constan dos órdenes de cese de actividad y restitución de los trabajos realizados.

Sin embargo, el propietario de la vivienda no estaba en su domicilio. Estaba en los juzgados de Plaza de Castilla, donde iba a declarar por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros a la Hacienda Pública simulando facturas falsas. En su lugar recibió a la inspección una persona que prefirió no identificarse. Isabel Díaz Ayuso no tuvo agenda pública ese día.

Según indica el acta al que ha tenido acceso este medio, la inspectora pudo comprobar que se llevaron a cabo varias actuaciones, descartando que la pareja haya unido los pisos con el de justo encima, comprado por el abogado de González Amador un año después de la compra del inmueble, y del que también hacen uso.

Indicando que afectan a "un único inmueble", Alberto González realizó obras de acondicionamiento parcial redistribuyendo habitaciones de la vivienda así como renovando los acabados y la instalación eléctrica, fontanería, saneamiento y ACS, que es el nombre con el que se conoce a la instalación de agua caliente destinada al consumo humano como puede ser, por ejemplo, una caldera.

Eso en el interior. En el exterior, se instaló una climatización que consiste en dos equipos exteriores puestos sobre la cubierta que da al patio del edificio, así como la sustitución total de la carpintería exterior y toldos verticales "tipo estor" instalados en la terraza que da a la calle.