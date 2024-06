Estrella Galán: "El pacto migratorio deja a España en un lugar muy delicado"

Hace unos meses Yolanda Díaz confirmaba que Estrella Galán, hasta ahora presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) iba a ser la candidata de Sumar a las elecciones europeas. Un puesto de salida, al que acompaña una lista formada por Comunes, Compromís, Izquierda Unida y Más Madrid que aglutinan al grueso de la coalición.

¿Quién es Estrella Galán?

Estrella Galán es una mujer madrileña, madre de una niña de 15 años, defensora de los Derechos Humanos, vecina de un barrio de Villaverde, un barrio obrero de Madrid y alguien que durante toda su trayectoria profesional se ha enfocado en la defensa de las personas y en la defensa de la mejora de la vida de las personas más vulnerables, en particular.

He trabajado en el tercer sector, en entidades sociales, en organizaciones de Derechos Humanos. Siempre he trabajado desde otro lugar, haciendo política humana y tratando de incidir en ese cambio que mejora la vida de las personas. Tras esa esta propuesta de asumir la candidatura hacia Europa doy un salto a la política, que es un salto natural de mi trayectoria, pero creo que aporto el saber qué está pasando en el otro lado, la cercanía con la ciudadanía y, sobre todo, la cercanía con las realidades sociales de quienes más sufren.

No soy una candidata altamente conocida, pero mi trabajo me avala. Llevo 30 años trabajando por las personas y creo que son el mejor aval para poder decir que tengo mucho que decir y mucho que hacer en Bruselas.

Viene de CEAR. ¿Cómo fue ese momento de que le llegue esa propuesta y decir, pues esta evolución de de irse a la política?

Bueno, tras una llamada y un susto. Lo pensé y lo compartí con mi familia. Creo que esto tiene que ver también con una apuesta del entorno que me rodea y en ese sentido mi entorno es un entorno muy comprometido. Pensamos que en el momento más complejo de la historia en materia de Derechos Humanos no sería honesto y valiente decir que no iba a dar ese paso. Por tanto, creo que el reto y el desafío tenía que ver con la responsabilidad que siento para con los demás y aquí estoy.

Han elegido el lema de campaña “Marcar el rumbo”.

Creemos que Sumar lleva marcando el rumbo en el Gobierno de coalición desde el principio. Sumar es el corazón del Gobierno de coalición. Las políticas sociales, las políticas de avance, las políticas de mejoras de las personas las marca Sumar.

Y en ese marcar el rumbo creemos que ahora es el momento también de marcar el rumbo en Europa, que es una Europa amenazada y una Europa que está retrocediendo a pasos agigantados y que tiene un reto importantísimo que es el cambio climático.

En estos momentos, el mayor reto, pero también la mayor oportunidad que tiene Europa, es el cambio climático. Y ese reto, cuando se aborda con derechos, con empleos justos, con empleos verdes y con una nueva industria que puede aportar riqueza a la sociedad y no a los grandes oligopolios. Ese es el rumbo.

¿Cómo valora las encuestas que les dan entre tres y cinco eurodiputados?

Nosotros las encuestas las consideramos una foto fija a la que a veces no hay que mirar demasiado porque los resultados luego son otros muy diferentes. Nosotros ahora estamos centrados en propuestas, en trabajar, en dar a conocer la candidatura, en llegar a la gente, en escuchar, porque lo importante es llevar un buen programa y notanto estar pensando en el impacto de las encuestas.

Nuestro objetivo es que la gente sienta que nuestro programa es el programa que le representa. No vamos a estar midiendo si entramos o no entramos porque no nos va la vida en entrar o no entrar. Nos va la vida en trabajar por las personas y ahí tiene que ser con propuestas y con soluciones.

Se habla mucho en estas elecciones de que Europa se juega su futuro.

En estos momentos en Europa hay dos grandes retos: uno que tiene que ver con no volver a políticas de recesión, de austeridad y de ruptura con los avances que tienen que ver con el cambio climático y con el negacionismo climático y un segundo que tiene que ver con avanzar con propuestas mucho más integrales que mejoren la vida de las personas. Va a depender del voto del 9 de junio el hacia dónde se incline la balanza.

También si están insistiendo mucho en que es muy importante apelar al voto joven, que es una tónica que llevamos viendo muchas elecciones pero que parece que nunca funciona. ¿Qué falla?

Este caso yo quiero hacer una petición a los jóvenes y para eso voy a contar algo que tiene que ver con mi propia vivencia. Yo he estado delante de muchísimas personas, de muchísimos jóvenes que tenían que huir de su país precisamente porque no tenían derecho a votar porque vivían en países autoritarios donde el derecho al voto está absolutamente secuestrado.

Esos jóvenes que han tenido que huir miran con mucha admiración que en España los jóvenes puedan votar. Yo hago una un alegato a esos jóvenes españoles, a esos jóvenes europeos, para que usen el derecho al voto, para que ejerzan su derecho a elegir y a decidir, porque en sus manos va a estar la posibilidad de que la balanza de Europa vaya a un retroceso o avance en derechos, en libertades, en democracia. Y en ese sentido, nosotros creemos y confiamos en que el voto joven va a tener el mismo peso que tuvo el 23 de julio pasado. El voto joven garantizó que se pudiera consolidar un gobierno progresista y en estos instantes creemos que estamos en disposición para que el voto joven también cambie el rumbo de los resultados en Europa.

Hablan de la importancia de diferenciarse del Partido Socialista. ¿En qué se diferencian ustedes?

La propuesta del Partido Socialista, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con políticas sociales hay un par de elementos que son recientes y visibles y que son opuestos a Sumar. Una tiene que ver con la política de fiscalidad que ha votado el Partido Socialista con el Partido Popular y que no favorece a los ciudadanos sino a los grandes oligopolios. Las egunda es el pacto migratorio, donde el Partido Socialista lo ha llegado a definir como el mejor pacto posible, cediendo espacio a las pretensiones de la ultraderecha, que significa reducir derechos y incumplir inclusoel derecho de asilo y el derecho a la protección internacional.

También nos diferencian las políticas verdes. Teresa Ribera ha defendido, ha propuesto y ha llevado a cabo reducciones de impuestos para las grandes empresas o los grandes oligopolios energéticos. Desde Sumar no vamos a dar ni un paso atrás. Nosotros consideramos que quienes más contaminan y que quienes más ganan son los que más tienen que aportar y no tienen por qué tener ningún privilegio frente a las pequeñas empresas sostenibles y deberían tener incluso un mayor favor de los Estados y de Europa para poder desarrollar una transición ecológica justa.

Usted es experta en migraciones. Llevamos años viéndola en medios de comunicación hablando del tema. Por ejemplo, la hemos visto en las verjas de Ceuta y Melilla hablando de los bulos que había al respecto. En la actualidad hay una ruta en auge que es la canaria y que está siendo muy visible. ¿Qué se puede hacer desde Europa y desde España?

Europa lleva fracasando en sus políticas migratorias desde los años 90 y precisamente el pacto migratorio que pretendía resolver ese fracaso no ha sido capaz de abordarlo con nitidez.

Se vuelven a repetir todos los grandes fracasos. El pacto contiene todos los grandes fracasos que hace que cada vez tengamos un desafío y un problema más grande, que no son las personas, sino las propias políticas lo que generan esos problemas. Desde mi experiencia, considero que el pacto migratorio, que era una oportunidad de armonizar políticas a nivel europeo, de generar una solidaridad entre los países, a España la deja en un lugar muy delicado. A España, como país fronterizo, la convierte en espacio gendarme, en frontera donde de manera exprés vamos a tener que asumir o expulsar a las personas sin ninguna garantía. Por eso me sorprende y me preocupa que el Partido Socialista en Europa haya aplaudido precisamente ese pacto que es un pacto que a los países del Sur nos deja en extrema vulnerabilidad frente al fenómeno.

El PSOE tampoco.

Como como bien le digo, el Partido Socialista español lo que ha planteado es que es el mejor acuerdo posible porque la ultraderecha no iba a apoyarlo o se iba a oponer si no era así. Es decir, que han cedido a los países que son más reaccionarios tipo Hungría o tipo Italia. Si esas son sus políticas en Europa, desde luego tenemos la batalla perdida.

¿Se están asumiendo los marcos de la ultraderecha?

Ese es el problema, asumir los marcos de la extrema derecha con naturalidad. Nosotros no nos resignamos. Nosotros vamos a Europa para no asumirlos, para luchar, para vigilar que los derechos humanos se cumplan en esta materia en concreto y en muchas otras.

Hace unos días entrevistábamos al portavoz del Parlamento Europeo, el español Jaume Duch, que decía que en esta última legislatura en el Parlamento Europeo no han trabajado mucho y que tampoco tiene pinta de que vaya a continuar así.

Es que en realidad no tienen propuestas. Ellos tienen siete lemas que repiten como un mantra contra los que menos tienen o tratando de enfrentarles con los que menos tienen todavía. Esa es su estrategia para generar desafección y para pescar voto en aguas revueltas.

Nosotros lo estamos viendo no solo a nivel autonómico, sino a nivel europeo. No tienen ni una sola propuesta, el programa son 10 líneas, no hay contenidos, no hay propuestas políticas, no hay imaginación, no hay intención de crear y de generar bienestar. Solo quieren destruir, generar miedo y de tratar de desmontar el Estado del Bienestar para crear un gran espacio neoliberal que hasta el Fondo Monetario Internacional ha cuestionado. Podemos mirar hacia Milei. Ya hay personas que están huyendo de Argentina.

Hablan de una revolución verde. ¿Cómo se logra sin dejar a nadie atrás?

Nosotros consideramos que la transición verde al que debemos dirigirnos es un desafío, pero sobre todo es una gran oportunidad para generar empleo, para incorporar dentro a las empresas y a las gentes. Y si se aprovecha esa oportunidad, sobre todo en países como el nuestro, que tenemos que ir retirando la dependencia de terceros para las fuentes de energía o para la descarbonización, encontraremos una gran fuente de oportunidad para no depender tanto de algunos sectores como es el turismo, como son los servicios. Nuestro país tiene condiciones climáticas y terrenales para que podamos ser un faro de cara al cambio verde a la industria verde en Europa.

¿Y cómo se hace para que esto la ciudadanía lo asimile como algo necesario? La semana pasada el Partido Popular llevaba al Congreso eliminar el impuesto al plástico de un solo uso que precisamente busca desincentivarlo.

Con propuestas que incorporen y visibilicen como ese cambio de uso de materiales aportan otras oportunidades. Cuando eso la ciudadanía lo ve, cuando eso las empresas, que son las que generan en cierta medida la opinión pública, lo perciben e identifican que ellos también pueden ser unos agentes de cambio en ese nuevo modelo y en esa nueva transición verde, desde luego se agarrarán al tren y dejaremos atrás todas esas voces del negacionismo climático que tanto daño están haciendo.

Se muestran contrarios a una escalada bélica en Europa. Se ha hablado incluso de intervenir en Ucrania que lleva dos años en guerra y se sostiene gracias a las armas y el dinero que se manda desde Europa y EEUU.

En Sumar hacemos una propuesta de avanzar hacia la paz en Ucrania. Una paz negociada. En todo caso, ante esa escalada bélica y ante esa escalada en cuanto a adquirir más armamento, nosotros tenemos claro cuál es la posición. No es necesario más armamento, sino coordinar los recursos que ya hay y a partir de ahí también generar en Europa una autonomía para no depender de otras instituciones tales como la OTAN o de países externos como Estados Unidos, que sabéis están mucho más cercanos a ese mundo bélico que, desde luego, Europa no debe replicar y no debe asumir como tal.

Hablaban de las diferencias del PSOE, pero en esta materia, por ejemplo, Podemos habla de lo mismo. ¿Por qué no ir juntos para hacer un frente más amplio cuando las propuestas son iguales?

El por qué vamos separados creo que no es una pregunta que podáis hacer a Sumar y que deberías hacérsela a Podemos. Nosotros somos la fuerza que acumula a la izquierda amplia y que recoge las diferentes sensibilidades que existen mediante el diálogo.

No sirve de nada ser una izquierda que se sienta siempre en la verdad y en la esencia de la izquierda si luego no se traduce en hechos concretos que lleguen a la gente, en recetas que solucionen su vida. Sumar defiende la izquierda que resuelve la vida y que realmente, en mesas de negociación, es capaz de llegar a acuerdos.

Siempre sorprende, pero en su espacio, al ser unitario, acaba habiendo candiatos que acaban cada uno en una familia europea. ¿Por qué lo consideran algo normal?

Nosotros consideramos que dentro de Sumar precisamente hay diferentes sensibilidades dentro de la izquierda. Ahora mismo donde está la dificultad no es en la izquierda en Europa sino enfrente con los grupos más reaccionarios que van ganando poder en Europa.

Los Verdes y The Left son grupos políticos que tienen muchas alianzas y que votan juntos en muchas cuestiones. Nosotros consideramos que esa división o ese reparto enriquece y que ahora más que nunca. Esos grupos políticos tendrán que trabajar mucho entre ellos para combatir la verdadera amenaza que no está a la izquierda o al lado, está enfrente.

PREGUNTA DE THE LEFT

¿Cómo vivió usted el proceso de negociación de las listas? Hubo quejas de todos los partidos que integran Sumar.

Los procesos de negociación siempre son complejos y más cuando son espacios donde se ejerce la democracia. Lo importante es el resultado. El resultado es excepcional. Me siento muy arropada por mis compañeros, por todos los grupos políticos que están incorporados en Sumar y cualquiera de los compañeros que están conmigo detrás de mí me parecen excelentes profesionales.

Cada uno vamos a aportar una riqueza y un matiz que lo que hace es que nuestra lista sea una lista completa y muy enriquecida en cuanto a contenidos y que, sobre todo, es una lista valiente, dispuesta a avanzar en derechos, a avanzar en justicia y a avanzar en un mejor planeta más sostenible y que cuide más a la madre naturaleza. De verdad, es un honor. Me siento superorgullosa de cada una de mis compañeras y mis compañeros. Yo estoy segura de que vamos a hacer un trabajo excepcional.