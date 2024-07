Feijóo asume el discurso de Vox en inmigración: habla de 'efecto llamada' y pide ayuda a Europa

Europa Press via Getty Images

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a asumir este miércoles el discurso antimigratorio de Vox al pedir ayuda a Europa para "controlar" la inmigración irregular en España.

Durante su intervención en las jornadas de estudio del PPE en Cascais, el líder de los populares se ha mostrado "preocupado" por el aumento de inmigrantes irregulares en España "en los últimos años y especialmente en los últimos tiempos". "El Gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando en muchas ocasiones", ha advertido.

Para Feijóo, Europa no puede ser "ajena" a este problema "porque las frontas españolas son europeas" y cree que este verano puede haber un "efecto llamada" que complique la situación en algunos territorios, especialmente en Canarias. Unas palabras que coinciden con las expresadas sólo 24 horas por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de provocar “el efecto llamada” con sus políticas y de no “defender las fronteras”.

Las declaraciones de este miércoles de Feijóo confirman el tono duro que el PP está aplicando a la hora de valorar y estudiar la situación migratoria en España. El día antes, el presidente del PP se atrevió a hablar de "menas" al referirse a los menores migrantes no acompañados, una terminología usada principalmente por la extrema derecha para estigmatizar y deshumanizar a este grupo de personas.

Además, en una entrevista en Onda Cero, Feijóo aseguró que “en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después, por la noche o a la hora que llegue el avión, pues los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español”. Unas afirmaciones que recibieron inmediata respuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migrandes, al calificar sus palabras de "bulos injustificados".

El PP, consciente de que agitar mensajes contra la migración quita votos a Vox, ha utilizado en las dos últimas campañas electorales que ha habido en España - las catalanas y las europeas - diferentes discursos muy cercanos a la ultraderecha, asegurando por ejemplo que la inmigración ilegal "ocupa viviendas" o exigiendo a los extranjeros que se comprometan por escrito a respetar los valores de Europa.

Feijóo se encuentra presionado por las críticas que Vox está vertiendo en estos últimos días al dejar la puerta abierta a un acuerdo con el Gobierno para la redistribución a otras CC.AA. de menores migrantes cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla alcancen el 150% de ocupación en sus centros. “Nosotros vamos a cumplir nuestras obligaciones hasta el máximo disponible. A partir del máximo disponible nadie puede dar lo que no tiene y, por tanto, no se le puede exigir a una comunidad que haga cosas que no puede atender”, subrayó este martes Feijóo.

Vox ha advertido a Feijóo de que está en contra de cualquier acuerdo en este sentido y Santiago Abascal amenazó con romper los acuerdos de gobierno que ambas formaciones mantienen en varias CC.AA. Esta situación obliga a Feijóo a intentar mantener un equilibrio entre lo exigido por sus líderes territoriales en Canarias o Ceuta, y las presiones que está recibiendo de barones de su partido y de su socio de coalición, que recelan de cualquier entendimiento en esta materia.