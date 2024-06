Feijóo hace caso a Aznar y no muestra prisa por renovar el Consejo del Poder Judicial

Dicho y hecho. Si el expresidente del Gobierno José María Aznar hacía esta mañana un llamamiento a la movilización empezando por denunciar que se está socavando el Estado de Derecho, esta tarde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho caso a sus palabras: "No hay Unión Europea sin Estado de Derecho", ha dicho Feijóo nada más terminar la reunión que ha mantenido el Partido Popular Europeo.

Para Feijóo, el pasado 9 de junio "la amnistía fue derrotada". "En España hemos votado que no a la amnistía", ha considerado para añadir que la norma "no está validada por las urnas". "No hay Estado de Derecho sin división de poderes y no hay división de poderes sin independencia judicial". "La UE debe velar porque el Estado de Derecho sea un compromiso en todos los estados miembros", ha señalado siguiendo con la premisa marcada este lunes por José María Aznar.

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha señalado estar cero preocupado por el "ultimátum" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Feijóo, el responsable del Ejecutivo "está dispuesto a un control férreo del CGPJ desde el PSOE y sus aliados". "Ese es el camino inverso, alejaría cualquier tipo de acuerdo", ha dicho el líder del PP, que lleva años bloqueando la renovación del organismo.

Feijóo, a pesar de varios intentos en los que no han querido llegar a algún acuerdo, ha dicho no estar preocupado "por los chantajes ni los ultimátum". "La propuesta de Sánchez es ilegal e inconstitucional y nuestra posición es la que ya teníamos y la que conoce la Unión Europea", ha manifestado sin especificar cuál.

El líder del PP se ha querido pronunciar también sobre la propuesta de Sánchez a ERC respecto a la financiación singular de Cataluña. "No creo que haya un presidente, sea del PSOE o del PP, que esté en disposición a renunciar a lo que le corresponde en beneficio de otra comunidad", ha zanjado.