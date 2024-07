Feijóo: centrista en París, extremista en Madrid, por Alán Barroso

Francia nos acaba de dar una lección de antifascismo. Los demócratas ha ganado las elecciones y han evitado el triunfo de la extrema derecha. Atención que tristes cuando se enteran los de Le Pen. ¿Y qué hace nuestro querido Feijóo? Pues suelta este tuit: "Europa siempre se ha construido desde la moderación. El centro político debe unirse para evitar que los extremistas dirijan su futuro".

¿La moderación? ¿El centro? ¿En serio? Alberto, parece que te has olvidado de tu propio currículum. ¿Quieres que te refresque la memoria? En Francia se han unidos todos, también los conservadores, para que no gobierne la extrema derecha. Pero tú en cambio en España has pactado con ellos y los has metido en todos los gobiernos en los que has podido

¿De verdad nos hablas tú de moderación y centro? ¿Mientras pactas con los amigos de Le Pen y llamáis hijo de puta al presidente? Feijóo, si buscas el centro político, te garantizo que vas por mal camino. Y a este paso, lo único que vas a encontrar es el centro comercial. Y ahí, créeme, ni con rebajas te van a comprar este discurso hipócrita que nos intentas colar.