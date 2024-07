Feijóo concede su primera entrevista en pódcast a un influencer que criticó pagar impuestos

Alberto Núñez Feijóo sigue los pasos de Pedro Sánchez y concederá este jueves su primera entrevista para un pódcast. Después de que el presidente del Gobierno se atreviera a participar en el programa La Pija y la Quinqui durante la campaña de las generales del pasado julio, el PP está vendiendo como una "ambición renovada" su estrategia de que el líder popular aparezca en nuevos formatos de entrevista.

El problema es a quién ha elegido Feijóo para su primera aparición en un pódcast. El líder del PP estará presente en "WORLDCA$T", un programa presentado por el empresario e influencer Pedro Buerbaum. El tinerfeño de 29 años y ascendencia alemana ha sido protagonista en estos últimos meses de numerosas polémicas por algunas de las declaraciones que ha hecho en su pódcast, así como en sus vídeos colgados en Instagram y TikTok.

La más sonada tuvo lugar hace un mes cuando, en una grabación, se mostró en contra de pagar impuestos en España. En concreto, tildó a la Agencia Tributaria de "socio parásito" y "medio mafiosete".

"Esto es una puta vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar, me largo. ¿Voy a estar trabajando para qué? ¿Para que venga un ente externo que no me aporta nada y solo me pone dificultades y me quite más de la mitad de lo que genero? "¿Quién madruga? ¿Quién se esfuerza? ¿Quién le da vueltas a los problemas, quién lidia con su equipo todos los días de su vida para que vengan y me arrebaten más de la mitad de lo que yo genero con mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos… ¿Estamos locos?", expresaba en el vídeo.

Además, Buerbaum animaba a las rentas altas a abandonar España para no pagar "abusivos" impuestos. "Pagas impuestos por absolutamente todo. Esto es vergonzoso, no tiene sentido. ¡Tengo unas ganas de que la gente talentosa y productiva de este país se pire de aquí en fila de uno y ver quién paga la fiesta...!", aseguraba.

Tras un par de fracasos empresariales, Buerbaum puso en 2019 la primera piedra de su 'imperio' abriendo un establecimiento en Chueca que vendía gofres con forma de pene a 4'30 euros. Cuatro años después, también decidió ser la cara visible de Blast, una app francesa de inversión de capital riesgo que utiliza influencers para atraer a inversores que tengan entre 1.000 y 50.000 dólares.

Buerbaum, que cuenta con 730.000 seguidores en Instagram y casi 400.000 en TikTok, publica contenido en estas redes sociales presentándose a sí mismo como un ‘gurú’ de los negocios. El pasado año, por ejemplo, puso en marcha un campamento destinado a formar académicamente a jóvenes en torno al emprendimiento, desarrollo personal, valores, así como en el entrenamiento militar y las artes marciales. Participaron 57 jóvenes y el precio del campamento fue de 897,50 euros.

En su pódcast, Buerbaum ha entrevistado ya a perfiles relacionados con la extrema derecha como el dueño de Desokupa, Santiago Abascal, Bertrand Ndongo, Alvise Pérez o Vito Quiles. Ahora, ha decidido sumarse a la lista Alberto Núñez Feijóo.