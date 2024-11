Feijóo dice que renuncia a la “trifulca política” por la DANA tras acusar al Gobierno de ocultar datos y partidismo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado a que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, remodelará este jueves su gobierno tras la crisis política desatada dentro del Consell por la gestión de la DANA que ha dejado más de 200 muertos.

Mientras renegaba de la “trifulca política” y reclamaba en una entrevista en Antena 3 que "las víctimas requieren política de altura”, ha acusado al Ejecutivo central de no intervenir en la catástrofe porque la Generalitat Valenciana no está gobernada por el PSOE, de ocultar la información de la situación de los embalses, de evitar dar explicaciones y de no asumir el mando. Con respecto a Teresa Ribera, Feijóo ha vuelto a mentir señalando la ausencia de la ministra para la Transición Ecológica como llevan repitiendo en el PP desde el viernes a pesar de que la ministra trabajó entre el 28 y 29 de octubre desde París y Bruselas de manera telemática y el 30 ya se encontraba en España.

Dentro de los ataques, también ha acusado al PSOE de “asaltar RTVE” en el Congreso “cuando la gente se estaba ahogando” aunque evitaba responder cuando era preguntado porque Mazón mantuviera una comida el día de la DANA con una periodista para asaltar A Punt.

A lo largo de la entrevista en la que Feijóo aseguraba renunciar a la "trifulca política" ha querido cerar filas con Mazón incluso defendiendo que el president de la Generalitat llegara dos horas y media tarde a la reunión del comité de crisis: “No forma parte del Cecopi”, indicaba. Además, ha acusado a Sánchez de "falta de humanidad" con la respuesta del Gobierno a los afectados.

Sobre lo que hará el president este jueves, Feijóo ha indicado que "todo parece indicar que Mazón piensa una remodelación del Consell" con el cese de consellers. "Si hay algún fallo él ha asumido la autocrítica y tendrá que tomar sus decisiones”, ha indicado fiando todo a la comparecencia del jueves.

Buena cara con Mazón para que la crisis no arrastre al PP

La dirección nacional del PP ha suavizado su postura pública con respecto a Carlos Mazón. De hecho, desde Génova, no quieren ser un factor de desequilibre para Mazón, duramente criticado por sus numerosas versiones y mentiras por su gestión de la DANA.

Este lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, apuntaba, como hace el PP cada vez que se enfrenta a una pregunta incómoda de Mazón, al "acontecimiento político importante" que supone la comparecencia de Mazón este jueves en les Corts.

Mazón, por su parte, ha defendido su labor, incluso sufriendo insultos y reprimendas de ciudadanos, considerando incluso el nombramiento de un conseller específico para la reconstrucción, evitando que el Gobierno central monopolice la gestión de las ayudas, mientras el presidente Pedro Sánchez ya ha aprobado tres decretos para ayudar a los damnificados por valor de 13.000 millones de euros.

A nivel nacional, el PP se encuentra en una situación delicada. A pesar de que oficialmente apoyan a Mazón, Sémper, al igual que este martes Feijóo, evitó responder directamente cuando le preguntaron si el presidente valenciano cuenta con el respaldo del partido. Mientras tanto, el partido sigue atacando en otros frentes al Gobierno contrarrestando los titulares contra Mazón, como su intento de bloquear el nombramiento de Teresa Ribera en la Comisión Europea.