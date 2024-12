Feijóo abre la puerta a seguir votando junto a Junts: "No me importa coincidir para cumplir con mi programa electoral"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este viernes la puerta a seguir coincidiendo con Junts en las votaciones del Congreso de los Diputados "para bajar impuestos o para cumplir con mi programa electoral". "A mí no me importa votar lo mismo que Junts si es para este objetivo", ha dicho ante las críticas internas que no ven con buenos ojos este acercamiento con el partido de Carles Puigdemont.

En una comparecencia especial en Madrid para hacer balance del año político, Feijóo ha dicho que mantiene sus "principios" intactos y que eso ha sido lo que le ha llevado a quedarse en la oposición pese a haber ganado las elecciones del 23-J. Además, ha asegurado que quien ha cambiado de posición es Junts, "que el año votó a favor del impuesto a las energéticas y este año ha votado en contra".

En este sentido, el líder de la oposición dice estar dispuesto a seguir "coincidiendo" con PNV, Vox, UPN o Junts en el Senado o en el Congreso porque si no tienen esos votos, "no es posible ganar votaciones". Sin embargo, se ha mostrado esquivo a la hora de valorar una posible moción de censura apoyada por Puigdemont para desbancar a Sánchez del Gobierno.

Sobre Vox, Feijóo se ha mostrado algo más duro en sus palabras al asegurar que sus comportamientos son, a veces, "contradictorios o confusos". "Tendrán que decidir si quieren facilitar el cambio de España o impedirlo. Nosotros estamos aquí para cambiar el gobierno de este país", ha dicho ante la negativa del partido de Abascal a facilitar los Presupuestos en las autonomías gobernadas por el PP.

Con respecto a la situación de Carlos Mázón como presidente de la Generalitat tras la DANA, Feijóo ha querido alabar su buena labor en la reconstrucción y ha dicho que no va a dedicarse a comprobar los "tickets de comida" de ningún cargo, después de que su barón no haya presentado todavía el de la comida en El Ventorro el día de la DANA. "A mí lo que me preocupa es si la Comunidad Valenciana está aliviendo a las familias, a los trabajadores y a las empresas. Y ya le puedo decir que es mucho más eficiente en la ejecución de las ayudas, que el gobierno de mi país", ha dicho.

Dentro de su balance del año, Feijóo ha dibujado un 2024 negro con un gobierno asediado por la corrupción y ha lamentado que los españoles no lleguen a final de mes aunque la economía vaya "como un cohete", como asevera el Gobierno. "2024 ha sido un año en el que cada mes se ha hecho más largo para la mayoría de las familias, porque cada vez cuesta más culminarlo afrontando todos los gastos. Es más difícil acceder a una vivienda y la inmensa mayoría de los ciudadanos no puede decir que los problemas que tenían en enero se han resuelto en diciembre. La política de este país se ha ido alejando de la gente y es nuestro deber recuperarlo", ha dicho.

En el aspecto económico, Feijóo ha querido alejarse del "triunfalismo" de Moncloa. "Las familias pagan más por la cesta de la compra y por casi todo. El desempleo sigue siendo el más alto de la UE y los españoles debemos más dinero que nunca pese a que hemos pagado más impuestos que nunca. El crecimiento de nuestra economía se basa fundamentalmente en nuestro gasto público", ha sostenido.

Sobre el difícil año judicial del Gobierno, Feijóo ha dicho que "el escándalo político se ha convertido con este gobierno en algo cotidiano". "La mayor novedad de este año es que algún día hayamos amanecido sin una nueva imputación, corruptela o una nueva mentira. Medio gobierno de España está involucrado directa o indirectamente en una causa judicial. El otro medio no se sabe ni si existe. Y sobre el entorno de Sánchez, ¿qué decir?", ha dicho Feijóo.

El presidente del PP ha augurado, a su vez, que 2025 "discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizá algo de Franco". Y promete a la ciudadanía que trabajará para poder gobernar en un futuro "sin chantajes y sin convertir cada votación en una subasta". "De momento, nuestro objetivo es hacer oposición y proposición. España necesita una alternativa para devolver la dignidad a España y no satisfacer a minorías políticas. Somos el único partido que podemo ofrecer un cambio en este país y que puede construir una esperanza. Asumimos esa responsabilidad", ha concluido.