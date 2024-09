Feijóo añade más leña al conflicto con México: "A la presidenta le vendría muy bien leer 'Nada por lo que pedir perdón'"

El líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hará llegar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el libro Nada por lo que pedir perdón, una obra de Marcelo Gullo en la que, ya en su sinopsis asegura que “América, antes de 1492, se asemejaba más al infierno que al paraíso”.

Es la fórmula que ha encontrado Feijóo para participar en lo que él mismo ha tildado como el “enésimo conflicto diplomático” del Gobierno de Sánchez.

El líder del PP dice lamentar “que la diplomacia haya fallado” al tiempo que recomienda una obra que asegura que, en América, “antes de 1492, reinaban [...] los sacrificios humanos, el canibalismo, la esclavitud, el machismo y la prostitución”.

En su intervención junto al expresidente José María Aznar en el marco de la clausura del campus de la Fundación FAES, Feijóo, aunque ha compartido la posición del Gobierno en la disputa con México, ha aprovechado para atacar la política exterior de Sánchez.

“Pido que se nombre un nuevo embajador en Argentina, porque creo en la diplomacia seria”, ha dicho después de comentar que no comprende cómo se expulsó a un embajador por unas palabras de Javier Milei sobre Begoña Gómez y no en México, aunque ha especificado que no pide “que se retire el embajador de España” allí.