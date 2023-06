Fernández Vara: "¿Repetición electoral? No sé si sería el candidato"

El aún presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha reconocido este jueves que no sabe si será candidato en el caso de que haya una repetición electoral en su región. En los comicios del 28 de mayo pasado, su partido fue el más votado pero no tiene opciones de sumar y lograr la mayoría absoluta, opción que sí tiene la segunda fuerza, el PP, si pacta con Vox, una posibilidad supuestamente rota por el plante de la candidata popular, María Guardiola.

En una entrevista en Hoy por hoy, de la Cadena SER, Vara ha sido sincero. "¿Repetición electoral? No sé si sería el candidato", ha confirmado. La razón fundamental es que "no entraba dentro" de sus "parámetros" ir de nuevo a unas elecciones o ser candidato. De hecho, en las primeras horas de resaca electoral trascendió que volvía a su plaza como médico forense. Vara aún ha insistido en que va a intentar que no vuelva a haber comicios, porque Extremadura necesita gestión inmediata, por ejemplo, de 400 millones de euros europeos del fondo postcovid.

Hará "todo lo que pueda", insiste, para no tener que convocar de nuevo a los ciudadanos. "No lo tengo decidido ni pensado. Voy a hacer lo posible para que no haya elecciones", ha dicho. "Hay que ejecutar millones de euros y estando en funciones no podemos firmar convenios".

Ha reconocido un cambio de actitud por su parte desde aquellas horas, en caliente, cuando se lamían las heridas: "En aquel momento [tras el 28M] estaba en un escenario de futuro, pero al día siguiente el presidente del Gobierno convocó elecciones. La actualidad es lo que manda. Por eso, mi futuro es secundario".

Vara ha anunciado que peleará por ser él el mandatario, de nuevo, precisamente para no perder el tiempo e impulsado, también, por la sensación de que PP y Vox "están experimentando" con su región como si fuera un "laboratorio" y los ciudadanos, "las pipetas". A su entender, ambas formaciones quieren "blanquear" y "opacar" lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde sí hay un pacto ya entre la derecha clásica y la ultraderecha. El PSOE superó al PP por apenas un 1% de los votos.

"Estoy profundamente dolido con el desprecio que están teniendo con Extremadura", insiste. "Yo pediré a la presidenta de la cámara que ponga en marcha el reloj de la investidura", ha apuntado Fernández Vara. "El tiempo juega en nuestra en contra. Hay que ser valiente". El presidente en funciones de la Junta de Extremadura ha reclamado de nuevo al PP y a Vox que "dejen de jugar con Extremadura". "Gané las elecciones -ha enfatizado-. El problema es que quien las perdió se creyó que las había ganado y el martes se dio de bruces con la cruda realidad".

Y esto, dice, no es un juego de "quién ocupa más sillones", sino "de lo que afecta a las personas", ha señalado. "Parece como si estuvieran jugando una partida de ajedrez y los peones fueran los extremeños y las extremeñas", denuncia.