Gamarra no censura a Albiol: "Se viven situaciones que todos vemos, pensamos y algunos escriben"

“Se viven situaciones en España que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben”. Es la respuesta que da la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a las sucesivas declaraciones xenófobas que lleva pronunciando desde el lunes tanto en redes sociales como medios de comunicación el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y que señalaba como delincuentes a un grupo de “marroquíes” que viajaban en un ferry entre Baleares y Cataluña.

De esta forma, Gamarra ha asegurado que hay un “problema real y actual” con “la inmigración irregular” a la vez que hablaba de “avalanchas” diarias de personas que intentan entrar en España.

El PP, a puerta cerrada: "Hay que poner el foco en el Gobierno, no en el migrante"

Génova reconoce en privado que las declaraciones de Albiol han sido desafortunadas, pero nadie se atreve a desautorizarlas en público. Ni Elías Bendodo ni Ana Alós, que han ejercido de portavoces de guardia del PP en estos días del verano, han criticado sus palabras o han mostrado alguna objeción. Feijóo, que ya tiene el alta médica tras su desprendimiento de retina, también guarda silencio.

Algunos barones importantes del partido, sin embargo, siguen sin ver una buena estrategia caer e estos mensajes antimigratorios. "Hay que poner el foco en el Gobierno y su nefasta gestión, no en el migrante", dice uno de ellos a El HuffPost.

En el PP catalán, mientras, defienden a Albiol. “Su discurso en Badalona se entiende perfectamente”, aseguran algunas fuentes. Las mismas que también desvelan que el alcalde ha llegado a recibir en privado mensajes de apoyo de compañeros de partido.

No es nuevo. El PP lleva meses dando una de cal y una de arena en cuanto a la xenofobia. Lo ha hecho en las sucesivas elecciones celebradas este año, en lo que vendría a ser un moverse entre dos aguas. El "buenismo del Gobierno" y la "xenofobia" de Vox, como indicaba la portavoz estival del PP, Ana Alós, que también es la vicesecretaria de Políticas Sociales de la formación.

Para ello, han presentado en el Congreso una proposición no de ley que, de salir adelante, instaría al Ejecutivo a aplicarlo, aunque no tiene ningún carácter legal y que los partidos sólo usan para generar ruido y discurso. La misma incluye una batería de propuestas como el aumento de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en las fronteras españolas con África, el despliegue de Frontex o la creación de un fondo de contingencia a disposición de las comunidades autónomas para la acogida de menores no acompañados. También un listado con edificios del Estado abandonados que puedan acondicionarse como centros de acogida o como residencia temporal para efectivos policiales.

"La ausencia de política migratoria del Gobierno ha desencadenado en estos últimos meses, ya casi dos años, el descontrol de los flujos migratorios", indicaba Alós, en la imagen amable del PP que busca hacer frente al reto migratorio.

Una medida controlada y ,en muchos puntos menos ambiciosa, que lo que presentaron en julio Canarias y el Gobierno central y que provocó que Vox rompiera en julio todos los Gobiernos autonómicos de los que formaba parte con el PP por su decisión de acoger a menores inmigrantes.

En definitiva, más fuego a un debate que causa mucha polémica y que el Gobierno lleva meses intentando atajar pactando el obligatorio reparto de migrantes por todas las comunidades autónomas. El PP nacional, que se boicotea a sí mismo en Canarias, lo bloquea sistemáticamente.