García Ortiz declara en el Supremo por la filtración contra la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles ante el Tribunal Supremo como investigado por la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según la denuncia, García Ortiz habría filtrado información sensible relacionada con una investigación en curso, lo que ha llevado al alto tribunal a citarlo para esclarecer los hechos. La comparecencia se produce justo un día después de que el Supremo haya avalado su continuidad en el cargo.

El Tribunal Supremo rechazó ayer por unanimidad el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que solicitaba anular su renovación como fiscal general del Estado en el año 2023 al considerar que no cumplía las condiciones para el cargo. La APIF alegaba que García Ortiz había incurrido en un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones durante su primer mandato, pero los magistrados han desestimado esas acusaciones al considerar que no existían evidencias suficientes para justificar su cese.

En una sentencia de 23 folios, el Supremo argumenta que ninguno de los hechos presentados por la asociación demostraba un "incumplimiento grave y reiterado" por parte del fiscal general. Además, recuerdan que la ley otorga al presidente del Gobierno discrecionalidad para nombrar a quien ocupe este cargo, siempre que el candidato cumpla con los requisitos de ser jurista de reconocido prestigio y contar con el informe perceptivo —aunque no vinculante— del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La decisión de renovar a García Ortiz fue adoptada por el Ejecutivo en diciembre de 2023, a pesar de la oposición del CGPJ, que en un informe sin precedentes concluyó que no era idóneo para el puesto. La APIF también basó su recurso en la sentencia del propio Supremo que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala por "desviación de poder", una decisión atribuida a García Ortiz en su etapa anterior. Sin embargo, los magistrados señalaron que dicha irregularidad no era suficiente para considerar al actual fiscal general como no apto para el cargo.

El tribunal sostiene que "la ilegalidad apreciada judicialmente de algunas, pocas, decisiones del fiscal general del Estado, incluso, por desviación de poder, no significa el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones constitucionales". Añadieron que errores administrativos o decisiones cuestionables no implican una carencia de aptitudes para el puesto, subrayando que "que un órgano incurra en desviación de poder es censurable, pero no una causa de nulidad de pleno Derecho". El fallo judicial es el primero de los dos respaldos que busca García Ortiz esta semana.

Pero queda otro. García Ortiz se enfrenta ahora a defenderse ante el presunto delito por el que ha sido imputado de revelación de secretos. Según la denuncia presentada por González Amador, el fiscal general habría filtrado un correo en el que la defensa de la pareja de Ayuso confesaba que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Esa supuesta filtración llegaba justo después de que la Ppresidencia de la Comunidad de Madrid filtrara a El Mundo un bulo que acabaron publicando en el que se indicaba que era la Fiscalía y no la defensa la que ofrecía un pacto en forma de multa económica para evitar ir a juicio.

Independientemente del resultado de la declaración de este miércoles, el procedimiento judicial contra García Ortiz continuará, dado que su condición de fiscal de sala le otorga un estatus de aforado. La investigación podría prolongarse durante meses ya que tiene que resolverse en el Supremo provocando que el foco sobre él y el organismo que dirige se mantenga, y con él, las críticas.

De hecho, su declaración ya ha sido foco de críticas. Mientras que, por ejemplo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva ocho meses con constantes cancelaciones o aplazamientos de su declaración, Ortiz no ha tenido la misma suerte. El magistrado del Supremo Ángel Hurtado rechazaba este lunes posponer la declaración de Ortiz. También rechazaba también las diligencias que la Abogacía del Estado proponía realizar "con carácter prioritario y previo a la declaración de los investigados", fijadas para los días 29 y 30 de enero y 5 de febrero.

En concreto, proponía que se citase a declarar a González Amador al considerar que "si bien se ratificó en su querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuando dicho tribunal dirigía la causa, "el avance de esta investigación hace necesario para esta defensa que se le tome declaración".

También solicitaba las comparecencias como testigos de otros cinco periodistas, así como la citación de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que ratificasen y aclarasen el informe que elaboraron con la información incautada en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.