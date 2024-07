Ignacio Aguado ve lo que ha pasado en Extremadura y aprovecha para acordarse de una exconsejera de Ayuso

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a entrar en escena tras lo que ha ocurrido en las últimas horas con la decisión de Vox de romper con el PP en los gobiernos autonómicos en los que gobernaban juntos.

En concreto, el exdirigente de Ciudadanos ha reaccionado desde su perfil en la red social X a la decisión del consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, de obviar la postura adoptada por Santiago Abascal este jueves.

Horas después de decir que iba a acatar con "total lealtad" la ruptura de Vox con el PP, ha recogido cable y ha terminado quedándose como consejero en el Gobierno de María Guardiola.

"Ahora mismo no representa mis ideales ni mi espíritu de lucha. Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierda que nos tenían absolutamente en la última cola de todo", ha explicado este viernes, asegurando que dejará el partido esta semana.

Tras ver la escena, Ignacio Aguado no ha dudado en reaccionar, acordándose de lo que hizo una exconsejera de Isabel Díaz Ayuso tras la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de romper en 2021 el Gobierno que formó con Ciudadanos.

"Martas Riveras hay en todos los partidos", ha señalado en el mensaje compartido en la red social X, en referencia a Marta Rivera, que, tras la ruptura entre PP y Ciudadanos, dejó la formación naranja y fichó por los populares.