Encuentran a un niño muerto a cuchilladas y a su madre herida en Bellcaire d'Empordà (Girona)

Los Mossos d'Esquadra investigan este miércoles la muerte de un menor de cinco años, encontrado de madrugada en una vivienda de Bellcaira d'Empordà (Girona, 671 habitantes), según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado El Caso, en la misma escena del crimen, a la que la policía catalana ha llegado antes de las cinco de la mañana horas, se ha encontrado a la madre con heridas por apuñalamiento. La mujer, de 29 años, ha sido traslada en estado grave al Hospital Trueta de la capital gerundense.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La principal hipótesis es que el autor de los hechos sería el padre y que se trataría de un caso de violencia machista y de violencia vicaria, según indicaron al ACN fuentes conocedoras del caso. No obstante, no se descartan todavía otras hipótesis. Por ahora no ha trascendido si había alguna denuncia por violencia machista contra el hombre al que se está buscando.

El Periódico de Cataluña sostiene que, según fuentes de la investigación, el padre pudo atacar a las dos víctimas con un cuchillo, primero al menor y después a su pareja. Fue ella la que pudo escapar, pese a su estado, y avisar a una vecina, que fue la que finalmente llamó al 112.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Tarragona mantiene abierta una investigación sobre el caso.

Se trata del segundo crimen machista en Cataluña en apenas dos días. El pasado lunes un hombre mató y descuartizó a su expareja en una vivienda de Amposta. Se espera que este acusado, que fue detenido poco después por agentes de la policía local de la localidad, pase a disposición judicial este miércoles.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Es anónimo y confidencial y no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.