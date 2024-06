Javier Milei aprovecha la alfombra roja de Ayuso para volver a acusar de corrupción a la familia de Pedro Sánchez

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha sido galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en un acto en el que ha cargado contra Pedro Sánchez sin decir su nombre destacando las investigaciones que afectan a su hermano y su mujer.

Así, ha alertado a Ayuso del “daño” que hace el socialismo explicando que es algo “a evitar” poniendo como ejemplo a Argentina, que “a finales del siglo XIX era el país más rico del mundo” pero que “el socialismo empobrecedor y el populismo violento” la llevaron al puesto 140 de la lista global y a tener a más del 50% de la población en riesgo de pobreza.

“La virtud del socialismo es crear pobreza. Quiero alentarles de los riesgos que ocasiona ese modelo, sería bueno quitarse esos dolores. No dejen que el socialismo les arruine la vida. Los socialistas creen en un monstruo llamado justicia social. Es profundamente injusta y profundamente violenta. A unos les quita y a otros les da. Los impuestos se pagan a punta de pistola”, indicaba al respecto hablando de que “las manos porosas de los políticos que no tiene por qué ser de un político sino de un hermano o una pareja”. “Y quien quiera entender, que entienda”, expresaba al respecto Milei en referencia a Pedro Sánchez.

Así, ha anunciado que cuando logre estabilizar la economía va a aprobar una ley que considere como un delito de lesa humanidad emitir dinero. “Si viniera otro gobierno y cambie las leyes va a volver un liberal para cambiarla y meterla en la cárcel”, indicaba como medida para doblegar la inflación.

Tras elogiar a Ayuso y llamarla “presidente” en todas las ocasiones, ha vuelto a cargar contra Sánchez indicando que, “a pesar de haber estudiado economía o no estudió o le gusta demasiado el Estado como para tener así a los españoles”.

Por su parte, Ayuso ha elogiado sus medidas económicas desde que llegó a la presidencia de Argentina donde ha explicado que está “resurgiendo con fuerza y se habla de ella en todas partes y todo el tiempo”.

Así, ha pedido a Milei que “nunca se rompan los vínculos históricos” entre España y Argentina, que en su opinión deben estar “por encima de todo a pesar de discrepancias políticas”.

“La defensa de la libertad siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola. Esta defensa tiene un precio a pagar”, ha asegurado la jefa del Gobierno regional, que se ha mostrado convencida de que “ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas”, hasta el punto de que “para muchos, el miedo a perder el poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos”. Para Díaz Ayuso, no cabe “más honroso desafío” que la libertad, que en su opinión es, al mismo tiempo, responsabilidad. “Para todos los madrileños y españoles y para nosotros como gobernantes”, ha apostillado. En este camino, ha añadido la presidenta, “cada uno tomará sus decisiones y no siempre serán las mismas. No hace falta, creemos en los matices”.

Cena de la Libertad

Una vez recibida la medalla, Milei se trasladará unos metros hasta el Casino de Madrid donde será galardonado por el Instituto Juan de Mariana, una institución estrechamente vinculada con figuras prominentes del ámbito político y mediático español, en su Cena de la Libertad.

El Instituto Juan de Mariana, conocido por su enfoque neoliberal, cuenta en su directiva con miembros que tienen fuertes lazos con el gobierno de Ayuso, la Fundación FAES de José María Aznar y el entorno mediático de Federico Jiménez Losantos. Entre ellos, destacan Manuel Llamas Fraga, director ejecutivo del instituto y colaborador de esRadio, y Juan Navarrete, subdirector y colaborador en varios medios.

La cena contará con la presencia de otras figuras influyentes del Instituto Juan de Mariana, como Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios y analist a económico en Libertad Digital, y José Carlos Rodríguez, secretario del instituto y articulista de Libertad Digital. Eduardo Fernández Luiña, coordinador de formación y relaciones internacionales, también estará presente, destacando por su colaboración con think tanks afines a Vox y otros medios.

En el liderazgo del instituto se encuentran Gabriel Calzada, presidente y rector de la Universidad de las Hespérides, y Daniel Rodríguez Herrera, vicepresidente y subdirector de Libertad Digital. El tesorero, Domingo Soriano, y el vocal, Albert Esplugas, completan el equipo directivo, todos con una sólida trayectoria en medios de comunicación y publicaciones de orientación neoliberal.

La visita de Milei y su reconocimiento por parte del Instituto Juan de Mariana reflejan el respaldo de sectores conservadores y neoliberales españoles a su gestión. Sin embargo, su presidencia ha generado controversia, con políticas anarcocapitalistas que algunos críticos argumentan han agravado la situación económica de Argentina.

La reunión entre Ayuso y Milei, así como la premiación del Instituto Juan de Mariana, subrayan la afinidad ideológica y la cooperación entre líderes neoliberales en ambos lados del Atlántico, mientras se espera que el evento refuerce las relaciones entre España y Argentina bajo el prisma del neoliberalismo y el anarcocapitalismo.