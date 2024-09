Juan Lobato: "¿Yo, crítico? Defiendo a Sánchez, pero no sigo argumentarios"

Desde que Ferraz anunciara que se adelantaba el Congreso Federal del PSOE un año para el último fin de semana de noviembre la presencia del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha incrementado notablemente su presencia en medios de comunicación.

Bajo la sombra de un nuevo reemplazo en la siempre candente federación madrileña, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid no ha dejado de sacar pecho de sus datos y de sus políticas y pidiendo abiertamente al aparato del PSOE que den tiempo a forjar liderazgos. "La gente no es tonta", avisa sobre el constante cambio de caras que se da cada pocos años cocinado en Ferraz y que, cada vez con más fuerza, se rumorea para Madrid.

P: ¿Teme que le quiten el puesto y le estén haciendo la cama?

R: No, al revés, yo temor ninguno. No hago política con miedo. Yo tengo un compromiso muy claro y un encargo que se me hizo hace dos años y medio, que era levantar el partido en Madrid en su peor momento de la historia. Después de 30 años yo creo que ya va siendo hora de que tratemos con respeto a los votantes socialistas en Madrid, y que por fin, después de 30 años, haya al menos una legislatura entera en la que tengamos el mismo líder en el partido y el mismo portavoz en la Asamblea de Madrid. Yo creo que ya va tocando.

Nos hemos equivocado muchas veces. Hay que reconocer los errores y lo que hemos hecho es ir cambiando el liderazgo cada dos años o a elegir un candidato seis meses antes. Yo creo que ya está bien. Mi encargo es que el PSOE de Madrid se tome en serio la política en Madrid.

P: Venimos del Debate del Estado de la región que ha dado inicio a este segundo año de legislatura. Usted en su discurso hizo dos propuestas: una consiste en aumentar el salario de los profesores y la segunda que aquellas personas que requieren atención psicológica tengan garantizada una visita al psicólogo una vez al mes. Ayuso le vino a decir que era imposible ponerlas en marcha.

R: Es imposible ponerlas en marcha en Madrid porque el Gobierno de la Comunidad tiene un objetivo muy claro que es seguir bajando los impuestos a los multimillonarios. Son 1.200 millones de euros que se regalan cada año al 0,2% de los grandes patrimonios. A cambio, somos los últimos de toda España en inversión en sanidad y en educación pública.

Ayuso lo dejó muy claro. Me dijo que había dinero para poner en marcha lo que proponía y no para lo que había planteado ella. Claro, si tú propones regalar 1.200 millones a los ricos y yo propongo que paguen esos 1.200 millones en impuestos ya hay dinero para propuestas como las que yo hago.

El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en una entrevista con El HuffPost. Sergi González

La Sanidad y la Educación son dos temas fundamentales que definen lo que seremos en diez o quince años en Madrid. No puede ser que en Madrid estén cobrando menos los profesores que en otras comunidades autónomas cuando el coste de vida en Madrid mucho más alto. Hay que poner en valor que hay 50.000 profesores en la Comunidad de Madrid se dedican a cuidar y a formar a nuestros hijos. No solo porque sean nuestros hijos, sino porque están dando forma a la sociedad del futuro.

En salud mental todos tenemos un caso alrededor de un amigo o un familiar que sufren cada día problemas de salud mental. No puede ser que el sistema público en Madrid no tenga absolutamente interiorizado que igual que si te rompes una pierna te ponen una escayola te atiendan si tienes un problema de salud mental. Tiene que ser parte del catálogo de servicios sanitarios propios de la Comunidad de Madrid y garantizar doce sesiones al año de psicoterapia a todas las personas que lo necesiten.

“¿Crítico yo? Yo defiendo a Sánchez, pero no leo argumentarios”

P: ¿Más allá de la respuesta en la Asamblea os han dado alguna respuesta?

R: Pues la verdad que no. Ahora empiezan los plenos y esa propuesta la vamos a traducir en propuestas parlamentarias. Vamos a ver si el Partido Popular tiene un mínimo de sensibilidad, pero soy bastante escéptico porque vienen haciendo todo lo contrario, tanto con la educación como con la sanidad.

Se están desmantelando los servicios públicos y se ha empujado a que un 40% de la población en Madrid haya optado por pagar un seguro privado. Es un 40% que ven que no se está satisfecho con su demanda de servicios sanitario. Es un disparate y es la prueba de que no funciona la Sanidad Pública en Madrid.

P: Ayuso hace un discurso contra el Gobierno y el Gobierno responde y viceversa. ¿No cree que desde Moncloa se entra muy fácilmente a los marcos que plantea Ayuso y entran en todos los anzuelos que se lanzan desde Sol?

R: Pues sí, estoy de acuerdo y creo que hay que tener la inteligencia. Llevamos unos cuantos años en Madrid y uno ya se va dando cuenta que Ayuso es una provocadora y que su estrategia política es la provocación. Y esto hay que entenderlo para enfrentarse a ella. Si se quiere cambiar Madrid, entrar a la provocación constantemente de Ayuso es un error, porque es donde crece.

Hay que tener la contundencia para denunciar las cosas que no está haciendo y que está haciendo mal. Y no quedarse ahí, hay que plantear siempre una alternativa al minuto. La sociedad madrileña, que es muy compleja, muy variada y muy diversa, tiene que ver claramente que el proyecto del PSOE en Madrid va en serio. No tiene que llegar el mensaje de que solo criticamos y denunciamos la vergüenza que está haciendo Ayuso con la Educación, la Sanidad Pública, sino que al minuto siguiente hay una alternativa.

Eso es clave. Una vez que entiendes que vive de la provocación y del insulto, los debates parlamentarios son de otro tipo y lo vimos en este debate de esta región. Yo se lo dije a la cara, le dije que no iba a entrar a sus cebos, es que ya está bien. Si no entras puedes decirle que qué está haciendo con sus competencias, qué está haciendo con la Educación, con la Sanidad o con la vivienda, que es competencia suya y tiene a los jóvenes abandonados, Esa es la vía, ponerla frente al espejo y elevar el discurso.

P: ¿Y esto lo ha planteado en Ferraz? Cuando anunció la creación del centro de atención para hombres víctimas de violencia sexual dijo que había mujeres que violaban a hombres y automáticamente salió la ministra de Igualdad a pesar de que la Consejería reconoce que los casos se dan solo entre hombres. Se queda en un fuego cruzado.

R: Bueno, nosotros lo que hacemos es generar esa alternativa en Madrid. A otros niveles el Gobierno de España tiene que denunciar lo que supone la deslealtad de una comunidad autónoma con las políticas del Gobierno de España. Y para eso estamos. Yo siempre digo que tengo dos tareas: poner en valor, defender y apoyar al Gobierno de España en su tarea de ejecución de políticas para Madrid y plantear una alternativa sólida a lo que significa Isabel Díaz Ayuso.

Pero el Gobierno, claro, tiene que encargarse de que las políticas del Gobierno se cumplan en Madrid. Si tienes una presidenta que tiene este bloqueo mental con Pedro Sánchez, que no le preocupa otra cosa... No se preocupa de los temas de su competencia, pero en cuanto alguien habla de Pedro Sánchez ahí está ella. Es la primera en insultar y atacar. Evidentemente, frente a eso, el Gobierno de España tiene que defender la aplicación de sus políticas en Madrid.

P: Se han publicado diferentes informaciones que apuntaban a que sus críticos dentro del PSOE-M iban a presentar una lista de delegados alternativa a la suya si no se integraban a aquellas personas que no comulgan con usted en Madrid para medir sus apoyos dentro de la federación. ¿Va a llegar el PSOE-M desunido a Sevilla?

R: El 24 empieza el plazo para que se presenten los cabeza de lista. Todo el que quiera ser cabeza de lista puede decirlo ahí con total normalidad. Hombre, es raro que en un Congreso Federal en el que solo hay un candidato que es Pedro Sánchez haya dos listas a los territorios que encima van a apoyar al mismo candidato. Es una cosa un poco extraña, sinceramente, pero allá cada uno.

Hay muchos secretarios generales que se han dirigido a mí para plantear el poder participar y estar en ese equipo de delegados que llevar a Madrid. Ojo, Madrid, que es la tercera federación de España, siempre habíamos sido la cuarta y estamos prácticamente empatados con la segunda, que es Valencia.

Es un partido que en estos dos años que llevo de secretario general ha crecido en sus posiciones y en su peso político en el conjunto del PSOE de España. Y ese papel y esa relevancia es fundamental.

Sobre lo que me preguntas, yo no he escuchado públicamente a nadie plantear ninguna cuestión de este tipo. Habrá una única candidatura.

P: En los últimos meses ha tenido a rostros del partido que durante estos últimos meses le han criticado. Por ejemplo, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, con el centro de menores no acompañados de la Cantueña, diciendo que hacía falta un proyecto de izquierdas y no hablar tanto de amnistía o Cataluña. La de Getafe, Sara Hernández, que se diera apoyo al Madcool mientras la política de su Ayuntamiento va por otro lado defendiendo los problemas que sufren los vecinos con la nueva ubicación.

R: Es muy bueno que en un partido haya diferentes visiones y posiciones. En este caso lo de alcalde de Fuenlabrada creo que fue un error por su parte. Criticaba más a los medios de comunicación que nuestra posición. Yo cuando lo vi le llame por teléfono y le dije que acabábamos de defender en la Asamblea de Madrid la posición del partido, que además se aprobó hace seis meses en una proposición no de ley que llevó PSOE. Es de una defensa que venía haciendo el PSOE clarísimamente del modelo de cómo deben tratarse a los menores no acompañados en la Comunidad de Madrid.

“El PSOE es un partido vivo en el que hay varias posiciones, pero las críticas del alcalde de Fuenlabrada fueron un error”



La propuesta coincide al cien por cien con la que defiende el alcalde de Fuenlabrada o la alcaldesa de El Vellón donde hay otro conflicto también con la Comunidad de Madrid por esta razón. Otra cosa es lo que decía él, que los medios de comunicación no hablan de esto y hablan de otras cosas. Y tiene razón, pero no puedo decir a un medio qué titulares tienen que poner y por qué se tienen que publicar.

Pero en todo caso este es un partido vivo y este es un partido con ambición. Tiene que haber gente que plantee posiciones, que aporte matices, puntos de vista y eso es una riqueza para el PSOE.

P: Volviendo a lo que decía de no cambiar de líder cada dos años. Usted ha dicho, y se incluía, que muchos militantes del PSOE están "hartitos" de esta situación. ¿Hay una injerencia de Ferraz?

R: Lo digo ahora y lo llevo diciendo muchos años. La inmensa mayoría de los militantes también. De hecho, en el último congreso mi candidatura y la de Javier Ayala decíamos lo mismo, que había que tener autonomía, proyecto propio y diferenciado. Yo creo que ya hemos aprendido que la gente está harta.

P: ¿Por qué pasa especialmente en Madrid?

R: También pasa en otras federaciones, pero en Madrid como es verdad que está aquí todo concentrado parece como que pilla más a mano, ¿no? En todo caso, nosotros lo que queremos es que el encargo que se ha hecho se cumpla y el encargo que se ha hecho es levantar la cabeza del partido como la estamos levantando, ser el partido que más creció en las últimas elecciones autonómicas, que conseguimos recortarle 50.000 votos a Ayuso en el peor momento del PSOE y en el mejor del PP.

Hay que consolidar el proyecto y seguir avanzando en ese camino y para eso hace falta que el proyecto se consolide. Si es que la gente lo ve desde fuera. Ves que ahora ponen a uno, ahora otro lo cambian, o que se les ha ocurrido no sé quién de candidato. La gente no es tonta y la gente ve que no hay seriedad. Aquí hay alguien al que le han encargado que monte un equipo y que se lo esté trabajando durante años, que baja los territorios, que empiece a aparecer porque nosotros no aparecíamos en los medios de comunicación.

Todo el mundo ve que aquí hay un proyecto identificable y dicen 'coño, aquí está Lobato y su equipo'. Está claro que defendemos algo que es claramente identificable. Necesita desarrollo y yo creo que ese mensaje de seriedad y de respeto a los votantes socialistas en Madrid es fundamental darlo.

P: Es cierto que los medios le preguntamos, usted también viene a contestar, pero según se conoció la convocatoria del Congreso Federal se anticipó y se lanzó a hacer campaña mandando mensajes de Whatsapp y un correo por la continuidad en su cargo a pesar de que el mensaje de Ferraz es que ahora solo se habla de lo que pase en Sevilla. ¿No cree que igual habría que enterrarlo y hacerlo cuando toque? Ni siquiera está convocado el de Madrid.

R: Todas estas preguntas que me hacen de gente que ha ido diciendo o filtrando sobre mi continuidad, pues son libres de hacerlo. Yo no les juzgo y yo no les voy a criticar porque lo hagan en este momento y oye, cada uno sabrá como y cuando lo plantea. Yo creo que es importante el consolidar los proyectos. Esto es un proyecto a medio plazo. El encargo que se me hizo a todos los niveles del partido era un encargo a medio plazo y eso es lo que voy a hacer, cumplirlo. Y lo digo hoy, mañana, pasado y todos los días que haga falta, porque es lo que se me pide.

P: Mientras tanto el PP, y lo vemos con cargos del PP de Madrid en la Asamblea, aprovechan para criticarle.

R: Es cierto que el PP a mí solo me ataca diciendo que el aparato de Ferraz está en contra, ese es el único argumento. No pueden decir nada de nuestra política, de nuestra presencia territorial, de nuestra presencia mediática, de cómo les estamos atacando en los puntos débiles. Lo único que tienen siempre es lo mismo. Yo creo que eso dice mucho de la fortaleza política del proyecto del PSOE de Madrid.

“La marcha de Mónica García de la Asamblea nos ha ayudado a liderar la alternativa”

P: En el Comité Federal que se celebró el fin de semana pasado, usted se se presentó voluntario para plantear una ponencia sobre la financiación autonómica que una a las diferentes posturas que hay dentro del Partido Socialista. El PSOE al final ha encargado la ponencia a Cristina Narbona, Idoia Mendía y Manu Escudero. ¿Lo va a hacer igual? ¿En qué va a consistir?

R: Ahí hay varias cuestiones. Primero, los encargados de la dirección de la ponencia son ellos y ahora se van a constituir los grupos de trabajo en cada uno de los ámbitos. Yo, por hablar de lo importante, creo que el PSOE tiene la obligación de salir del Congreso de Sevilla con una postura absolutamente cohesionada en materia de modelo de Estado y de financiación autonómica. No hay otra salida posible. Esto no es como lo de monarquía o república, o nucleares o no nucleares, que el partido puede estar en un 60-40 o un 70-30.

P: ¿Al 100%?

R: Al 100%. Esto es muy difícil, pero hay que hacerlo. ¿Y quien asume la responsabilidad? Pues yo me he ofrecido a colaborar con mi composición política de lugar y con mis conocimientos también profesionales y técnicos, porque esto es mi área profesional de trabajo como técnico de Hacienda del Estado.

Yo me he ofrecido a poner encima de la mesa un camino por el que creo que todos podemos ir en una postura cohesionada. Es difícil, muchísimo. La línea va a ser fina y hay que buscar con creatividad y flexibilidad dónde podemos sentirnos cómodos con una posición de izquierdas, de justicia social, de justicia fiscal, de unidad de España y a la vez de respeto a la autonomía de los territorios y a las posibles posiciones en materia fiscal de cada territorio.

No tenemos otra. Del Congreso Federal tiene que salir lo que debe ser España los próximo 20 años. No nos podemos permitir no ir a una y hay que ir con todo y todos tenemos que mojarnos el culo y bajar a definir qué modelo de país queremos para los próximos 20 años.

P: Imagino que no solo por lo que respecta a la imagen del partido, sino porque la presidencia de Salvador Illa o la mayoría en el Congreso se puede ver comprometida. Cuando usted decía que el cupo no era "ideal" se hablaba de que el acuerdo firmado habla de una Agencia Tributaria catalana. Ahora propone que sea la española la que deje de trabajar para el Ministerio de Hacienda y que pase a la Generalitat, la cosa cambia.

R: Es encajable porque la Agencia Tributaria catalana ya existe y ya está funcionando con normalidad, pero también la Agencia Tributaria española. Pero fíjate, esa es la parte que menos me preocupa, pues una parte técnica final. Quién recauda los euros tiene cierta relevancia administrativa, pero política ninguna. Lo importante es cuántos euros hay para qué servicios públicos van.

El acuerdo que tiene que llevar el PSOE adelante, y voy con la contestación a tu pregunta, tiene que ir sobre eso, sobre cómo somos capaces como PSOE de trasladar una posición para España en la que garanticemos la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todas partes. En Cataluña, en Andalucía, o en Extremadura.

¿Esto es compatible con el modelo que plantea Cataluña? Claro que es compatible. Creo que es compatible, pero hay que afinar y mejorarlo. Yo lo dije desde el minuto uno: esto es un punto de partida que es mejorable. Y es que el debate no va a acabar ahí. Ahí se abre el debate porque es la posición que aporta Cataluña al debate en toda España del modelo de financiación. Ahora tenemos que ver cómo mejorarlo.

P: Aparte de quién recauda, que es importante está el plano político y la sobreactuación o el papel político que pueda hacer ERC. Ya han dicho que no se puede modificar una coma y si se cambian dejan de brindar apoyo a la Generalitat y al Gobierno.

R: Sí, pero frente a la sobreactuación, como dices, solidez en los planteamientos. Vamos a definir un modelo sólido que asegure la financiación que necesitan los servicios públicos en cada parte del territorio. Eso es lo que hay que conseguir y poner encima la mesa. Y a partir de ahí, si eso lo conseguimos y lo conseguimos por un amplísimo acuerdo, que es el único objetivo que puede tener el PSOE en este Congreso, eso será un discurso absolutamente defendible en toda España, incluida Cataluña, porque por supuesto, aquí tiene que estar Salvador Illa y como uno de los protagonistas de esa solución de futuro.

P: ¿Por qué alguien al que llaman "crítico" en el PSOE puede ser la persona que aspira a unificar el partido?

R: Es que a mí me pueden llamar lo que quieran. ¿Yo, critico? Vamos, yo he defendido a Pedro Sánchez, al Gobierno de España en todas partes todo el rato. Cuando me preguntan yo hago pedagogía explicativa y explico las cosas, no leo argumentarios. No tengo esa capacidad de leer el argumentario del día, lo que trato de explicar las cosas para que la gente las entienda con el lenguaje más claro posible.

“En la posición de Page no hubiera recurrido la amnistía al Constitucional, tendría otras prioridades”

Cuando haces eso aportas matices, puntos de vista y enriqueces el debate político. Ese es mi trabajo, pero eso no significa ser crítico, todo lo contrario. Yo he defendido las medidas del Gobierno de España en Madrid, que es un escenario muy complejo por todo el ambiente político y mediático que tenemos. Ahora lo que planteo son soluciones a los problemas complejos que hay.

P: ¿Para esta postura común ha hablado con sectores que se mostraron en contra como Emiliano García Page?

R: Les escuché a todos en el Comité Federal y ahí se vieron las diferentes posiciones que hay que, de verdad, no están tan alejadas. Estamos hablando de lo mismo: de cómo financiamos servicios públicos para que la gente tenga calidad de vida en sus territorios. Eso es lo que defiende el PSOE, lo que hay que ver es cómo lo articulamos para que eso se haga de una forma en la que estemos todos cómodos con ese encaje más allá de los intereses de cada uno.

No se trata de defender hasta el último euro para Madrid. No, aquí hay que defender un modelo de país que es bueno para toda España y que es justo para toda España.

P: Pedro Sánchez negó la amnistía y la concedió. El Gobierno negó la financiación para Cataluña y a las dos semanas la anunció. Pedro Sánchez ha dado varios "cambios de opinión" importantes y al final los que luego tienen que defender posturas dispares son ustedes. Primero les dicen a la gente una cosa y luego otra.

R: Yo soy favorable a que el PSOE, que tiene 150 años de historia, evolucione en sus posiciones políticas, pero no en sus valores. ¿Por qué tiene el PSOE 145 años? Porque no hemos movido ni un milímetro nuestros valores de igualdad, de justicia social, de libertad, de progreso. Ni un milímetro. Lo que hacemos es adaptarnos políticamente a cada momento.

Ha habido movimientos importantes como cuando se renunció al marxismo. Todos esos pasos lo que necesitan es coherencia y solidez. Y eso se hace en los congresos y eso es lo que toca hacer ahora. Vamos a hacer una evolución de profundización del sistema autonómico, que para mí ya es un sistema federal, de acuerdo con la teoría política.

“El PSOE a todos los niveles me encargó un proyecto a medio plazo y eso voy a seguir haciendo”

No es ni bueno ni malo que el partido evolucione en sus posiciones. Lo que es imprescindible es que lo haga de acuerdo a sus valores, sin moverse ni un milímetro de ellos porque esa es la ideología que tenemos. ¿Qué es ser de izquierdas en 2024? Para mí es defender en cada acción política la justicia social y la justicia fiscal. Eso son los límites.

P: ¿Ha hablado con algún dirigente del PSOE esa propuesta que prepara?

R: Lo que hablamos en el Comité Federal y después cuando estuvimos hablando allí y ya está. Pero a partir de ahí, ahora que vamos a constituir los grupos de trabajo, yo desde luego voy a hacer mi aportación. Yo tengo ya 50 folios escritos. No mandaré todos porque es demasiado, pero sí análisis y situación.

P: ¿Hubiera recurrido la amnistía al constitucional si hubiera sido presidente de la Comunidad de Madrid como ha hecho Emiliano García-Page?

R: Pues no lo creo, la verdad. Suficiente tarea tendría en la Comunidad de Madrid gestionando las competencias autonómicas como para ponerse en eso. No estaría entre mis prioridades. En Madrid habría mucha tarea autonómica que hacer.

P: ¿Es leal Page al PSOE por llevar una cuestión así al Constitucional?

R: Una cosa es su lealtad orgánica y otra la institucional. Yo creo que él tiene que, como todo presidente, defender la posición institucional de su de su región. Pero al final estamos un partido y un partido es una organización jerárquica y desde luego yo lo entiendo así. Respondemos ante una jerarquía en la que siendo un partido federal, cada territorio aportamos nuestro valor añadido, nuestros matices, nuestras ideas para que el proyecto político sea lo que más se parece a España. Y reitero, siempre dentro de una jerarquía que yo desde luego entiendo y respeto.

P: Por volver brevemente a Madrid, hablaba de esa posición del PSOE de Madrid. ¿Cómo les van las encuestas?

R: Son públicas las encuestas. Ahí está el panel mensual de Metroscopia que nos viene dando ya desde hace un año aproximadamente como segunda fuerza con seis o siete escaños de diferencia con Más Madrid. Es evidente que todo el mundo que siga la política madrileña entiende cuál es la alternativa en Madrid. Ya no es discutible, no sólo por mérito nuestro, también por decisiones importantes de otros partidos que han afectado a eso y todos me entienden de lo que estoy hablando con...

P: ¿La marcha de Mónica García al Ministerio de Sanidad?

R: Efectivamente. Es evidente que la salida de Mónica García nos ha ayudado mucho a que seamos la alternativa a Ayuso. Eso yo lo reconozco. Igual que digo una cosa y creo que hemos tenido muchos aciertos, también reconozco lo que nos ha producido una situación mejor por decisiones de otros. Pero más allá de eso, las encuestas lo que nos dicen son todas lo mismo, incluida la de la semana pasada de El País. Hicieron una encuesta por territorios y el PSOE donde más fuerte estás en Valencia. Y el siguiente sitio en el que más fuerte está es en Madrid. Tenemos más apoyo en Madrid que en Cataluña.

P: Luego llegan las europeas y el mensaje que llega de Ferraz es que están preocupados por dos datos que aporta Madrid.

R: Está bien siempre analizar Madrid y Andalucía, por el volumen de población que tienen. ¿En las elecciones europeas donde crees que sacó más votos el PSOE, en Madrid o en Cataluña?

P: En Madrid.

R: Y hay más población en Cataluña que en Madrid. Y dices joder, aquí hay cosas que a uno le sorprenden. Es verdad que en Madrid tuvimos una capacidad de movilización del voto al PSOE más alta desde el número de votos de la que hubo en Cataluña. A pesar de que en Cataluña hay mayor población y en principio es una región más progresista.

En las europeas, a nivel nacional, el PSOE sacó un 30%. El PSOE en Madrid sacó un 28% que está por debajo y puedas decir que hay diferencia. Pues hombre, yo creo que sacar en Madrid un 28%, siendo en España un 30% no es un desastre absoluto.

Y más si tenemos en cuenta que Madrid es bastante más conservador y de derechas que la media nacional.

En cualquier caso es muy importante que en Madrid y Andalucía nos vaya muy bien porque hay un montón de población y porque somos regiones muy dinámicas, especialmente Madrid como región capital. Por eso yo creo que es tan importante que Madrid seamos muy serios, tratemos a los votantes con respeto y seamos capaces, después de 30 años de por fin consolidar proyectos donde se vea esa seriedad.

P: Y el otro debate: ¿es más de Pablo Motos o de Broncano?

R: En número de horas de visualización gana cien a uno Broncano. Me identifico mucho con él y su humor. Pablo Motos es un buen profesional que ha hecho un magnífico producto durante muchos años, pero yo me lo paso pipa con Broncano, las cosas como son.