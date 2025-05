Las energías renovables, bajo la lupa tras el gran apagón con varias hipótesis y pocas certezas

Paneles solares y turbinas eólicas.Muntendam, the Netherlands, September 2023

El gran apagón sigue dejando varias dudas sobre qué pasó. Mientras el Gobierno sigue adelante con la comisión de análisis independiente, conformada por Consejo de Seguridad Nacional, para tratar de esclarecer lo sucedido el pasado 28 de abril, la lupa se cierne sobre las energías renovables.

Son varias las hipótesis y muy pocas las certezas del motivo real por el que la España peninsular y Portugal se quedaron durante unas 10 horas sin electricidad ni ningún tipo de cobertura.

La primera crítica que salió a la luz fue la de los que vinculaban el apagón a la falta de nucleares. Algo que desmintió rotundamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes.

"Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables", explicó.

Lo que Sánchez planteó desde el primer momento y ha mantenido hasta el momento es que Moncloa no descarta ninguna hipótesis hasta que se conozcan todos los resultados de los análisis. "Ya les adelanto, se harán públicos, se presentarán a los medios de comunicación y, por tanto, a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia", afirmó.

Fundación Renovables pide no culpar a las energías renovables

Pero la tormenta producida por la caída del sistema eléctrico peninsular del pasado lunes ha hecho que todos los ojos miren a las energías renovables. La Fundación Renovables recalcó que "no se puede culpar, sin fundamento alguno, a la generación eléctrica renovable, ni de otro tipo, como causante exclusivo del apagón".

"No hay ningún indicio ni información oficial que demuestre que las renovables hayan sido la causa del apagón. El sector actuó tal cual dictan los protocolos de procedimiento españoles cuando hay un elemento externo que falla. Ese elemento externo es el que aún no ha trascendido y el que se está investigando desde el Gobierno y desde Red Eléctrica Española", explicó.

Desde Fundación Renovables lamentó que "se aproveche una situación de extrema gravedad para difundir falsedades y generar desinformación en una situación ya de por sí, muy compleja para toda la ciudadanía afectada". "Si España no hubiera tenido tanta capacidad renovable la vuelta a la normalidad de la red se habría dilatado más en el tiempo", aseguró.

El informe de Red Eléctrica

Pero uno de los frentes tenía que ver con el informe anual de 2024 que Redeia, matriz de Red Eléctrica, publicó en el mes de febrero. En él, advirtió que uno de los posibles riesgos era la posibilidad de "desconexiones de generación" por la "elevada penetración" de plantas renovables "sin capacidades técnicas necesarias para el adecuado comportamiento ante perturbaciones".

El propio Pedro Sánchez descartó la "responsabilidad" de las renovables. La misma línea que ha defendido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Este miércoles, aseguró que la mezcla de generación que estaba operativo en el momento en el que se produjo el apagón --un 55% de producción fotovoltaica y un 10% de eólica e hidráulica--, "no difiere del de otros días en que no ocurrió ningún incidente". También defendió que el apagón "va a ser un incidente aislado" y aseguró que se tomarán "todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir".

Sara Aagesen también salió en defensa de las renovables y justificó que "gracias a ellas, el país es más competitivo, con precios más asequibles y nos permiten hablar de autonomía estratégica porque no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y viento". "El servicio se puede dar y se está dando con la integración de las energías renovables", explicó.

Los expertos reclaman más inversión

A falta de saber los resultados, todavía sigue habiendo muy pocas certezas sobre qué pasó el pasado 28 de abril. Pero tanto el Gobierno como La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, han desligado lo sucedido a la elevada implantación de las renovables.

Mientras casi todo el mundo mira a las renovables y el Gobierno y Redeia descartan tal hipótesis, los expertos se centran en reclamar un aumento de la inversión en las energías renovables para hacer de la red eléctrica un sistema mucho más robusto.

Marcos Rupérez, profesor de OBS Business School, señala a El HuffPost que las energías renovables todavía "no estabilizan la red, pero podrían hacerlo si se instalan con una tecnología llamada grid forming que simula la carga rodante".

"Cuando la red no es capaz de responder a tiempo y corregir el desajuste de frecuencia, se da un suceso en cadena en el que se apagan todas las centrales. Es una cuestión de seguridad. Toda la red, la generación y los consumos están diseñados para funcionar a esa frecuencia. Imaginemos un hogar. Si de repente, la red le suministra de golpe 65 hercios, todos los electrodomésticos sufrirían daños", asegura, respecto a las hipótesis sobre el apagón.

El experto asegura que, en un momento dado, "una zona en la que la frecuencia de red se desestabilizó, por un suceso todavía por investigar que se propagó por toda la red haciéndola caer". "Detrás de todo esto pudo haber una línea eléctrica que se cayó, un desajuste entre oferta y demanda local, una fuente de generación que se cayó repentinamente o incluso un ciberataque", añade.

Sergio Bonati, técnico de Clima y Energía de WWF España, prefiere esperar a conocer las causas reales del apagón. "Lo que sí está claro es que estamos en un proceso de transición energética, hacia un sistema eléctrico 100% renovable, que no puede ponerse en duda", defiende en declaraciones a El HuffPost.

Ante la incertidumbre existente, el experto también destaca que las renovables, como "los ciclos combinados o la hidroeléctrica" han permitido "dar respaldo al sistema eléctrico en situaciones como la vivida este lunes". "Al menos para iniciar la recuperación del sistema. Luego, las renovables han contribuido a la recuperación total", añade.

Sergio Bonati aboga por no volver a depender de estas fuentes de generación basadas en combustibles fósiles, sino "ir sustituyendo, progresivamente, estos mecanismos mecanismos de respaldo por otras tecnologías no emisoras, como los sistemas de almacenamiento a través de baterías o de hidrógeno renovable, entre otras".

Manuel Moral, profesor del máster en Transición Energética Renovable en la Universidad Europea, coincide en que, de momento, solo se pueden hacer conjeturas, pero destaca que "tenemos que conscientes de que cada día se lo ponemos más difícil a los operadores para mantener la red estable si no tienen las herramientas para que el sistema sea robusto".

"Necesitamos en la red eléctrica unidades generadoras que puedan afrontar cambios bruscos en la generación y la demanda. Tecnologías como la fotovoltaica o la eólica asíncrona tienen muchas bondades, pero entre sus desventajas es que no son gestionables, y, además, tienen una capacidad prácticamente nula de estabilizar la red frente a este tipo de eventos, sobre todo la fotovoltaica", expone

A falta de que se arroje más luz a un apagón total en Portugal y la España peninsular, el Gobierno y Redeia desmintieron desde el primer momento cualquier hipótesis relacionada con las energías renovables, mientras los expertos apuestan por "reforzar los procesos de inversión en el desarrollo de la red eléctrica tanto en capacidad como en su automatización y digitalización, así como en la hibridación del almacenamiento".

