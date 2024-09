Juanma Moreno denuncia la falta de fondos en Andalucía tras rechazar 112 millones del Gobierno para guarderías

Europa Press via Getty Images

Andalucía está al límite de su capacidad financiera. Eso es lo que asegura el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apenas 24 horas después de conocer que su Ejecutivo ha rechazado 112 millones de euros para las guarderías andaluzas al no ejecutar la cuantía.

"El gobierno andaluz ha llegado al tope de de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicio social. Y lo digo delante de los medios porque así es", expresaba asegurando que el "esfuerzo" ha obligado a que el resto de consejerías rebajen su presupuesto para poder hacer frente a los gastos que suponen las tres partidas.

"No se va a poder avanzar si no tenemos un compromiso por parte del Gobierno. Nosotros tenemos una infrafinanciación de 1.500 millones de euros anuales, que eso es mucho dinero y que solucionaría gran parte de nuestros problemas (...). Lo que le pido a la sociedad y a los colectivos es que asuman que o dirigimos también la llamada de atención a quien tiene más recursos y a quien dispone de las capacidades económicas para distribuirlos al ámbito territorial correspondiente o si no dificilmente podremos cumplir los objetivos que algunos de ustedes se han marcado", expresaba ante los representantes de la Plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las Personas con Discapacidad y sus familias en Andalucía.

Sin dinero para educación, pero renunciando a 112 millones para guarderías

No obstante, las palabras de Juanma Moreno llegan apenas un día después de que el Gobierno informara que iba a redistribuir 112 millones de euros destinados a guarderías que Andalucía había rechazado. Una partida que iba a permitir crear 12.000 plazas en la educación pública y que disfrutarán ahora Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticaba duramente la decisión de la Junta de Andalucía, subrayando que, de haberse aceptado, habría beneficiado a 12.000 familias con plazas gratuitas. Solo se crearán 1.040 plazas.

Sin dinero para sanidad, pero regalando 300 millones a la privada

La denuncia de Juanma Moreno coincide también en la misma semana en la que se ha hecho público un informe de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud concluye que el Gobierno de Juanma Moreno abusó en 2021 del sistema de contratación de emergencia ya con la pandemia, adjudicando a dedo unos 300 millones de euros a empresas privadas.

La práctica, que vulneró la Ley de Contratos Públicos, se prorrogó hasta 2023, según el informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. Es decir, a dedo usando la excusa de que había una pandemia y era urgente.

El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarcando que esa decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más previsible que en 2020, por tanto, ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria.

En especial porque la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021, por lo que debería haberse cambiado y no prorrogado dos años.

Sin dinero para educación, pero con rebaja fiscales a las grandes fortunas

También coinciden las palabras del presidente andaluz con la rebaja fiscal a rentas altas que pactaron PP y Vox en el Parlamento de Andalucía. En concreto, la ultraderecha convalidó un decreto aprobado por el gobierno andaluz en el que se bonificaba al 100% el impuesto de Patrimonio que pagan el 0,2% de los contribuyentes andaluces. Es decir, una medida que eximía de pagar impuestos de patrimonio a las 18.900 personas más ricas de la comunidad.

De esta forma, la Junta de Andalucía dejó de ingresar 95 millones de euros anuales, el 0,6% del presupuesto andaluz. También acordaban deflactar un 4,3% los tres primeros tramos del IRPF (hasta 35.200 euros) para evitar el impacto de la inflación. Y suspender el cobro del canon del agua durante 2023, que la Junta reinvierte directamente en la depuración de las mismas.

En total, la Junta de Andalucía dejó de ingresar en 2023 360 millones de euros que, junto a otras deducciones que se realizaron entre 2019 y 2023, han supuesto un recorte en los ingresos de 899 millones al año.