La alcaldesa de Paiporta: "La primera alerta llegó a las 20.00 y a las 18.30 el agua ya estaba entrando en nuestros domicilios"

Como todo el mundo, Maribel Albalat, la alcaldesa de Paiporta, si acaso la localidad más afectada por la DANA, tiene su opinión sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días, en relación con las decisiones políticas que se han tomado, o más bien que no se han tomado para tratar de evitar el desastre. Quizás para intentar rebajar su magnitud. Pero Albalat no cree que sea el momento de buscar responsabilidades.

“Es momento de ayudar”, explica a través de audios de WhatsApp a El HuffPost tras horas y horas trabajando y, lo peor, contando cadáveres. Fallecidos que, según ha explicado en otras entrevistas, son "menores, jóvenes, mayores, familias, de todo". Vecinos y vecinas acostumbrados a la gota fría pero no a las inundaciones. De ahí que, si nadie les avisó con anterioridad, hicieran lo que siempre hacían, como tratar de sacar sus coches de los garajes cuando había lluvias intensas.

¿Cuál es la situación de Paiporta ahora, viernes noche?

Continúa siendo caótica. Tenemos mucho personal en la calle, pero todavía está impedido el acceso de maquinaria pesada para continuar con la limpieza de las calles obstruidas. Ya tenemos agua, aunque con poca potencia, y luz en ciertos puntos del pueblo. Y se ha hecho previsión de agua y alimentos durante todo el día a la población.

¿Cuáles son las principales necesidades de la localidad?

Necesitamos maquinaria pesada para poder abrir las calles y limpiarlas del barrio y de toda la porquería, y poder así también ayudar con la limpieza de las casas.

Hay vecinas y vecinos de Paiporta que nos han comentado que apenas han visto a la UME o a otros servicios. ¿Ha llegado la ayuda suficiente y a tiempo? ¿Se hace la misma pregunta que quienes se cuestionan dónde está el Ejército?

La UME lleva tres días trabajando, pero vienen a rescatar personas. Lo que necesitamos ya es que otros organismos, sean de la Generalitat o del Gobierno, envíen la ayuda militar o policial necesaria.

¿Cuál es su opinión respecto a las responsabilidades de lo que ha sucedido?

Tengo mi opinión sobre lo que ha ocurrido, pero creo que no es el momento de buscar responsabilidades. Es momento de ayudar y de volver a la normalidad lo antes posible. Ya buscaremos responsables más adelante.

¿Alguien les avisó en Paiporta de lo que podía ocurrir? ¿Cuándo se enteraron de la magnitud? Ha dicho que la alerta llegó cuando el agua alcanzaba ya grandes alturas.

No recibimos ninguna alerta hasta que el agua estaba ya en las casas. La primera alerta llegó a las 20.00, 20.30 y a las 18.30 ya estaba el agua entrando en nuestros domicilios. No recibimos ninguna alerta y no estaba ni lloviendo en el momento en el que ocurrió la riada. Nos pilló totalmente de sorpresa.