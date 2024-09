¿La economía va bien? ¿Y la economía de los españoles? España progresa en lo macro pero necesita mejorar en lo micro

Decía el argentino Raúl Scalabrini que “cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda; si no la entiende, es que están tratando de robarle”. Scalabrini se refería a la economía, un sector habituado a tecnicismos de difícil comprensión. A qué viene esto. Al crecimiento económico. Desde hace semanas, todos los organismos nacionales e internacionales han mejorado todas sus previsiones respecto al crecimiento económico español. La economía de España va bien, resumen. Pero por qué. ¿Qué quiere decir eso de que la economía española crece? Un neófito podría incluso preguntar: ¿qué es el crecimiento económico? Parafraseando a Mafalda, ¿por dónde se empezó a empujar el país para llevarlo adelante, si es que ha sido así?

El último organismo en hacerlo ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este miércoles, la OCDE ha revisado al alza su pronóstico de expansión del PIB español al 2,8% para 2025 y al 2,2% para 2025. La corrección ha sido enseguida celebrada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que además ha destacado que la previsión de crecimiento está muy por encima de la media de la UE. España está por delante de Francia o Alemania. La réplica se la ha dado a Cuerpo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Nuestra economía es el motor de Europa. Buenas noticias para familias y empresas y malos tiempos para los agonías”. Lejos quedan, parece, esos tiempos de austeridad en los que al país se le incluyó en el selecto club de los PIGS, porque cerdo en inglés debía sonar menos humillante.

La OCDE se ha sumado así al Banco de España, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), al Fondo Monetario Internacional, al Instituto Nacional de Estadística... También al propio Gobierno, qué va a decir. Sánchez llegó a denominar a España como “la locomotora de Europa”. Lo macro, es decir, aquello de la economía que se lee más que verse, va bien. En eso coinciden todos. ¿Pero y lo micro, entendiendo como microeconomía lo que sí se ve y se toca? El dinero en el bolsillo, vaya. Si se acude al último barómetro del CIS, los resultados son sorprendentes. La mayoría de las personas encuestadas (un 65%) cree que su situación económica particular es buena o muy buena mientras ve la situación económica general de España mala o muy mala (más del 50%).

Los datos no parecen acompañar esta tesis. La propia OCDE sitúa a España como el país donde más han disminuido los salarios reales desde el inicio de la pandemia; España es, además, el tercer país de la UE con mayor número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social; y la vivienda, cuyos precios son ya inasumibles.

La propia vicepresidenta del Gobierno y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, precisaba hace unos meses que, si bien “lo macro va bien, hay que aterrizarlo en la vida de las personas”. “No estamos para triunfalismos. [...] La buena marcha de las cifras macroeconómicas es compatible con las enormes dificultades que siguen teniendo muchísimas empresas y personas no solamente para llegar a final de mes, sino muchísimas personas trabajadoras que no son capaces de afrontar algo tan sencillo como es el precio de un arrendamiento”, advertía.

Vayamos con los que saben. ¿Crece la economía española? Sí, sin duda. Tanto el jefe de Economía de la Cadena SER, Javier Ruiz, como la investigadora principal en el Real Instituto Elcano Judith Arnal se muestran convincentes. “La economía va mejor, sí, no hay duda de que el crecimiento está siendo potente. España crece más que la media de los países de la UE. Todo eso es verdad, está pasando”, reafirma Ruiz en conversación con El HuffPost. ¿Y por qué crece la economía española?

Por supuesto, hay muchos factores que lo aclaran. Al final, comenta Ruiz, “el PIB son un montón de elementos combinados: el consumo de los hogares, el gasto de las administraciones públicas, la inversión de las empresas, lo que exportamos e importamos”. De todos estos elementos, la demanda externa, esto es, las exportaciones, son las que mejor explican las previsiones de crecimiento. Al menos así lo ve Arnal: “Las exportaciones de servicios están yendo muy bien, y tanto de servicios no turísticos como turísticos. Los no turísticos son muy dinámicos y de valor añadido, como consultorías, arquitectura, tecnología de la información... Pero los turísticos también: cada vez es más dinámico tanto a nivel geográfico como estacional”.

Esto, que la economía española vaya bien, es, reconoce Ruiz, “una buena noticia porque el España crece quiere decir que España emplea. Que España crezca significa que está contratando, hasta el punto de alcanzar los casi 22 millones de empleados”. Lo ideal, apunta la investigadora de Elcano, ya sería que “confluyeran la acumulación de capital, la productividad y el empleo”. De cara al futuro y para mantener el ritmo en positivo, dice, “necesitamos crecimiento en capital y productividad”.

En definitiva, ahora mismo España crece. Bien. ¿Y la economía de bolsillo? ¿Y las cosas de comer? Pues no tanto. “A nivel macro, todo está funcionando razonablemente bien, pero cuando te metes a mirar algunos indicadores micro ves, por ejemplo, el precio de la vivienda, que es un disparate; el precio de la alimentación, que se modera pero después de una subida brutal; el precio de las vacaciones, que aunque parezcan un lujo son un derecho... Este tipo de indicadores muestran que las cosas no van tan bien en algunos hogares”, detalla el periodista de la SER.

A todo esto, además, hay que sumarle un tercer factor importante para entender la economía, según Ruiz: “El ruido político”. “Si le preguntas a la gente cómo le va, la mayoría dicen que en su familia todo bien; cuando le preguntas por la situación del país, todo va mal. Al final, tienes una fotografía muy compleja, pero mucho, en la que tienes lo macro bien, elementos en la micro muy mal y una desconexión absoluta entre lo que la gente vive y lo que le dicen que vive, entre lo que sufre y lo que recibe en forma de mensajes”, advierte el jefe de Economía: “La situación económica es muy positiva, pero la percepción es endemoniada. Tenemos una situación complicada como no la habíamos tenido en muchos años”.

Pese a todo, que España crezca nos ha permitido “salvar la bala”. Así se expresa Javier Ruiz. Si hay datos en lo micro que son malos, de no haber tenido este crecimiento, serían sin ningún tipo de duda mucho peores.