La española Teresa Ribera será la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la CE

La Comisión Europea ya tiene sobre la mesa el nuevo equipo de su presidenta, Ursula von der Leyen, con las apuestas de cada país para comisarios. Los nombres se sabían, pero esta mañana la alemana ha desvelado el cargo que le pretende dar a cada cual. Y España sale muy bien parada: Teresa Ribera ha sido nominada vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva en el nuevo Ejecutivo, que debe llevar las riendas de esta X legislatura, durante los próximos cinco años.

Von der Leyen, al anunciar esta elección, ha añadido que Ribera también se hará cargo de la cartera de Competencia y que su responsabilidad será "guiar el trabajo para asegurar que Europa está en el camino correcto" para cumplir con sus metas climáticas y "descarbonizar e industrializar" la economía europea al mismo tiempo.

La alemana ha desvelado las responsabilidades de la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), tras comparecer a puerta cerrada ante la conferencia de presidentes de grupos y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

La apuesta por Ribera es doble: tendrá poder económico, sobre las grandes decisiones industriales por venir, pero con una orientación verde, ecológica, porque la idea tanto de la presidenta de la CE como de la propia Ribera es que el progreso sin el cuidado del planeta es incompatible. Que se añada la palabra "justa" es un extra, porque es una de las obsesiones de la española. "La transición energética no debe ser solo un cambio de color de los electrones o de las moléculas, sino también una oportunidad para garantizar el acceso a una energía asequible, reducir las desigualdades y generar oportunidades económicas redistributivas. Esta Comisión Global es una herramienta importante para coordinar nuestro trabajo en este sentido", dijo, por ejemplo, el pasado julio.

Ribera no sólo pone una pica (casi) en Flandes para España con su nuevo puesto en Bruselas, sino para todo el socialismo europeo, toda vez que sólo hay cuatro Gobiernos de izquierda hoy en los Veintisiete, están en franca minoría, y su puesto, con poder ejecutivo, es el más elevado que se le da en esta CE a un progresista.

El informe que el exprimer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó sobre el futuro económico de la UE justo la semana pasada, fija a Ribera algunas líneas fluorescentes en la pista en la que ha de moverse si sale adelante su nombramiento: "La política de Competencia debe seguir adaptándose a los cambios en la economía de forma que no sea una barrera para los objetivos de la Unión y el crecimiento", exponía. Y más: afirmaba que las decisiones por tomar deberán tener en mente "dos nuevas dimensiones": "la innovación y la resiliencia".

Lo que queda por delante

El nombramiento de Ribera, como el de los demás aspirantes a comisarios conocidos hoy, no es inmediato. Antes, el Parlamento Europeo debe dar su aprobación, para lo cual los eurodiputados examinan de cerca el conocimiento de los comisarios designados sobre el área política del que serán responsables. En teoría, se supone que no distinguen los colores ni los orígenes, a diferencia de los Ejecutivos que los designan. Ya se han elaborado las carpetas de cada uno de los comisarios y ahora tienen que estudiarlas y defenderlas en comisiones largas, donde se afina mucho para ver si valen o no valen. Ribera concita una insólita unidad: los medios comunitarios dicen que es de las aspirantes que más saben de su materia y que pasará el examen con nota.

En esta votación, suelen tenerse en cuenta los deseos de los estados miembros más grandes de la UE y de sus partidarios, aunque la apuesta de Von der Leyen, muy masticada previamente, suele ser una guía muy respetada. Aún así, es poco probable que la lista de 26 aspirantes a comisarios pase limpia, con todos sus candidatos sobreviviendo a la criba del Parlamento. De ser así, el nuevo Ejecutivo de la UE podría asumir el cargo pronto, el 1 de noviembre sería la jura. Sin embargo, si al menos un candidato es rechazado (lo normal es que se echan atrás un par de ellos), la fecha se retrasaría hasta el 1 de diciembre y, en el peor de los casos, si surgen más dudas sobre los nombres propuestos, la nueva Comisión tendría que esperar hasta el 1 de enero.