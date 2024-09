La madre de Nacho Cano dice que no ha visto nada igual "en sus 92 años" y un diputado de Más Madrid salta de inmediato

Emilia de Andrés, madre de Nacho Cano, ha hablado por primera vez de la detención de su hijo ante el micrófono de Europa Press y ha dejado una frase que ha llamado la atención de mucha gente.

"Me están dando los últimos años de mi vida con una amargura tal, que por mucho que lo quiero pasar por encima, me es imposible", ha señalado, respecto a la detención de su hijo por presunta contratación ilegal de personas migrantes para su musical Malinche.

Emilia de Andrés ha asegurado que no lo entiende y que "me escuece España". "No hay derecho a una persona como Nacho a hacerle lo que le están haciendo", ha justificado la madre del compositor.

"No se lo digo porque soy su madre. Soy una persona completamente liberal y le digo, no hay derecho. Yo es que esto no lo he oído ni visto en mi vida y tengo 92 años. Siempre hay una cosa nueva y algo que decir nuevo. Lo que estamos viviendo es especial", ha explicado.

Al ver las declaraciones, el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha reaccionado de inmediato con un mensaje que acumula más de 2.000 me gusta en la red social X.

"En sus 82 años', o sea, desde 1942, no había visto una persecución política en España como las que hay ahora. No hay más preguntas, señoría", ha señalado en un primer mensaje.

El diputado de Más Madrid ha corregido la edad, que eran 92 años y no ha dudado en volver a contestar. "Perdón. Que son 92. O sea, que tiene edad para recordar los años más duros del genocidio español", ha indicado.