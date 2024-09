Emilia de Andrés, madre de Nacho Cano: "No sólo me duele mi hijo, me escuece España"

Nacho Cano está siendo investigado por presunta contratación ilegal de personas migrantes para su musical Malinche. Por ahora, las pesquisas continúan y la defensa del que fuera miembro de Mecano ha aportado una serie de mensajes en los que una de sus becarias pediría dinero para no denunciar al artista.

Este sábado, la agencia de noticias Europa Press ha compartido el testimonio de la madre de Cano, Emilia de Andrés, que ha salido en defensa de su hijo. "No solo me duele mi hijo, es que me escuece España, porque no hay derecho a una persona como Nacho hacer lo que le están haciendo", ha expresado la mujer.

Asimismo, ha indicado que considera que "no hay derecho" a que le pase algo así a su hijo, quien opina que "no hace más que ayudar a la gente".

La madre de Cano, además, ha narrado cómo lo está viviendo ella. "Me están dando los últimos años de mi vida con una amargura tal, que por mucho que lo quiero pasar por encima, me es imposible", ha relatado ante el micrófono de Europa Press, antes de concluir que a su edad "no había visto algo parecido".

Nacho Cano no es la única persona a la que están investigando. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid continúa con las pesquisas al artista y a otras tres personas por la ya mencionada supuesta contratación irregular a varias personas migrantes para su espectáculo. Por ahora, no se ha tomado declaración a ninguno de los imputados.

La última novedad del caso es que los juzgados han autorizado que dos de esas personas que han trabajado para Cano pueden continuar en España, dado que han suspendido de forma cautelar "la denegación del permiso de prórroga de estudios" a la espera de que se resuelva el proceso judicial que hay abierto contra Nacho Cano.