La polémica consellera de Mazón ofreció el coche oficial a una víctima con familiares fallecidos que trabajaba con ella

Toñi, vecina de Benetússer (Valencia), intervenía este martes en TardeAR para contar cómo ha perdido a su marido y su hija tras la riada del pasado martes. Durante su intervención, señalaba directamente a la consellera de Turismo, Industria, Innovación, Nuria Montes, por haberle ofrecido un coche oficial para ir al tanatorio de su familia. Es la misma consellera que tuvo que pedir perdón por decir que el mejor lugar donde podían esperar las familias noticias de sus familiares era en sus domicilios.

Al inicio de su intervención, Toñi comenzaba explicando que en el momento de la riada estaban los tres en su casa y que previamente habían pasado sobre las 17:00h por la rambla del Poyo. "Vi a mi marido con agua y le advertí que no me gustaba nada. Él me dijo que nunca se había desbordado y que en ese nos avisarían", explicaba creyendo que la alerta iba a llegar a tiempo en el momento.

Fue entonces cuando la hija de Toñi salió al balcón de la vivienda y le avisó de que poco a poco el agua iba subiendo. "Mi marido pensó que los era mejor sacar los coches y mi hija tenía un coche también. Salió detrás de él para salvarle y fue su trampa mortal. Lo supe tres días después, pasé toda la noche sola. Bajé a buscarles, pero el agua ya llegaba a medio metro del patio. Luego llegó a los tres metros", explicaba al respecto.

"No funcionó ningún teléfono cuando todo pasó. Han pasado cuatro días para recibir ayuda y las únicas ayudas han sido los vecinos y familiares. Hasta el tercer día no aparecieron los cadáveres. Tenía la esperanza de que salieran, pero no lo lograron. Aunque tras las imágenes que he visto, no sé si lo hubieran conseguido. Lo que han hecho con nosotros no tiene nombre", explicaba aclarando en todo momento que "Benetússer no llovió, pero un tsunami" que "ha barrido a todos".

Era en ese momento cuando, un día después de incinerar a su familia, explicaba que tanto ella como su marido son funcionarios de la Generalitat Valenciana. "Llevamos más de treinta años trabajando para altos cargos y yo en particular, trabajo directamente con Nuria Montes, consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana. Me ha llamado para darme su pésame, tras una semana, cuando trabajábamos en la misma planta, cuando nunca se ha dignado a llamarme. Cuando ayer incineré a mi hija y a mi marido...", indicaba explicando que fue su ayuntamiento el que la ayudó a moverse fuera de la zona 0 y posteriormente su cuñado la llevó hasta el tanatorio.

"Mujer, habérmelo dicho y te mando un coche oficial", contaba Toñi en el programa de Telecinco reproduciendo lo que le había dicho Nuria Montes. "Eso es a lo que están acostumbrados. Y para eso utilizan el dinero. ¿Cómo no va a estar el pueblo de la Generalitat enfadado cuando solo saben echarse las culpas los unos a los otros?", reflexionaba entre lágrimas.

"Que no nos confundan ni nos dividan. No han estado a la altura", concluía.