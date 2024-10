Las mejores frases de Mariano Rajoy el día del tapón de las botellas: "¿Alguien sabe dónde está UPyD? ¿Tú sabes lo que es?"

Elena Fernandez/Europa Press via Getty Images

Lo de las botellas ya casi un meme. Mariano Rajoy levantando una botella de plástico para quejarse de que la Unión Europea haya obligado a que todos los tapones queden pegados a sus respectivos recipientes. “Empecé a beber y me puse hecho un circo...” lamentaba el expresidente en un acto con Felipe González y António Costa en el Foro La Toja. Fue, sin duda, el momento más viral de la jornada, quizás de la semana, pero no fue el único. En sus intervenciones, el expresidente del Gobierno volvió a demostrar desde Galicia su peculiar estilo. Aquí unos ejemplos:

Sobre Mario Draghi: “Era el presidente de la BCE cuando Portugal y España lo pasábamos bárbaro con nuestras primas de riesgo y algunas otras cosas. [...] Ahora va a dar 800 u 850.000 millones al año, que ya nos explicará alguien de dónde van a salir, pero claro, a nosotros nos dio 0. A mí me dio 0, con la prima de riesgo a 200 y pico”. “0 patatero”, interrumpió Felipe González. “0 patatero”, confirmó Rajoy.

Sobre las infraestructuras: “En España han mejorado. [...] Es que yo, que no gobernaba en la época de los Reyes Católicos, en la provincia de Pontevedra inauguré la luz eléctrica en esta provincia y ponía el único teléfono en muchas aldeas de Galicia, lo cual me generaba bastantes problemas porque yo lo ponía en el bar del pueblo, que es donde va la gente, y si el bar del pueblo era del PSOE pues venían los del PP a protestarme, pero no tenía alternativa, ¿no?"

Sobre las comidas del Consejo Europeo: “Nos daban de comer de rayos... Una de las cosas que debías de arreglar cuando tomes la Presidencia (A António Costa, presidente electo del Consejo Europeo). Joder, coño, yo ya no estoy, pero vamos...”

Sobre los partidos políticos en España y el bipartidismo: “Yo, sin que sirva de precedente, tengo que empezar esta intervención diciendo que estoy de acuerdo con el presidente Felipe González. Es verdad que, en España, aunque proliferan fuerzas políticas por doquier, no ha habido ninguna elección municipal, general o europea donde el primero no fuera PP o PSOE”.

Sobre UPyD y Ciudadanos: “Aquí surgen partidos y, de repente, han desaparecido. ¿Dónde está, sin ánimo de molestar a nadie, UPyD? ¿Alguien sabe dónde está UPyD? (Mirando hacia los lados) ¿Tú sabes lo que es UPyD? (A António Costa) Tuvieron unos cuantos aquí, diputados. Después de UPyD vino Ciudadanos. Ese ya te suena (A Costa) ¿Dónde está Ciudadanos, sin ánimo, ya digo...? ¿Y Podemos? Y pronto vendrán otros, pero no voy a entrar en detalles para no hacerme más enemigos de los razonables. Han caído, efectivamente, como cohetes a plomo. Así han caído”.

Sobre el Gobierno: “¿Cuál es el problema que ha roto con esta tónica de consenso (bipartidista) que en mi opinión fue tan útil para España? Pues lo ha apuntado de aquella manera el presidente González, yo lo voy a apuntar a mi estilo: es el Frankenstein. El día que el Frankenstein se instaló en España empezaron los problemas”.

Sobre la falta de consenso en la UE: “Es exasperante. Ahora Estados Unidos les ha puesto creo que un 100% (de aranceles) a los coches chinos. Esto lo han hecho en un periquete. Aquí llevamos una serie de meses y luego va uno, hace una excursión a China y dice “hombre que no tal...”, hoy el alemán dice que tal... Es que así es imposible funcionar. Yo entiendo al alemán. Ha perdido el 16% de sus exportaciones a China y el 15% a Rusia. Pero claro, en estas cosas no podemos estar así.

Sobre la Presidencia de António Costa: “Yo te animo, desde tu nueva posición, a que ejerzas un liderazgo político con gran determinación, y aquí algunos te apoyaremos aunque sea hablando”.