Rajoy hablando de los nuevos tapones de las botellas de plástico es todo lo que necesitas ver hoy

"Demasiada regulación". De este modo ha definido el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algunas de las nueva políticas que está llevando a cabo la Unión Europea, más concretamente la del tapón que no se despega de la botella de plástico.

Unas palabras que ha pronunciado nada más y nada menos que delante de Felipe González y del exmandatario portugués, Antonio Costa en el Foro La Toja, celebrado este jueves en O Grove.

En ese foro, Rajoy se ha marcado un Rajoy hablando de los tapones de las botellas de plástico: "Demasiada regulación. Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía eh, pues, pff, no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije pero estas botellas son todas... y ahora son todas así".

"Esto es una regulación de la Unión Europea, hombre creo que dificulta mucho las cosas", ha zanjado Rajoy sobre que el tapón esté pegado a la botella para, entre otras cosas, evitar que vayan al mar y lo animales se coman los tapones.