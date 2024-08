Las víctimas del Alvia tocan a la puerta de Puente para exigir más contundencia tras la sentencia

César Arxina/Europa Press via Getty Images

Ultimátum sobre la mesa del Ministerio de Transportes. La Plataforma de Víctimas Alvia 04155 -los afectados por el brutal accidente ferroviario que se cobró 79 muertos y 143 heridos el 24 de julio de 2013 a las puertas de la capital gallega- ha remitido una carta al ministro Óscar Puente en el que le emplaza a fijar la fecha para una reunión.

La misiva, a la que ha tenido acceso El HuffPost, tiene por objeto solicitar dicho encuentro en el que se abordarían dos cuestiones clave para el colectivo. La primera, la necesidad de "que se haga un investigación técnica independiente" para determinar las causas concretas del descarrilamiento del tren en la curva de A Grandeira (Angrois).

La segunda, y con el telón de fondo de la sentencia de una macrocausa por la que se condenaron a dos años y medio al maquinista y al exdirector de seguridad de ADIF, pasa por otro alto cargo del operador ferroviario. Desde la plataforma hablan de "preocupación" ante que María Esther Mateo "continúe como Directora de Seguridad del ADIF".

No es la única clave que quieren abordar en esa eventual reunión en el departamento que dirige Óscar Puente. También quieren garantías para despejar una incógnita de relevancia. Buscan "saber si el Adif va a recurrir la sentencia, o por fin va a asumir sus responsabilidades y pedir perdón 11 años después y de esta forma dejar de seguir generando sufrimiento a víctimas y familiares"

"¿En manos de quién estamos?"

En esa línea, y en lo referente al papel de Mateo, desde la plataforma explican que "pese a que la UE y la sentencia han dejado claro que la línea 'no era segura' y que no se cumplió la normativa, la Sra. Mateo presentó un peritaje en el juzgado señalando que la línea era segura, que cumplía la normativa de seguridad y que 'no hay curvas peligrosas'".

Asimismo, han recordado que "llevamos 11 años reclamando que se haga un investigación técnica independiente, tal y como reclama la UE, ya que la llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) culpaba exclusivamente al maquinista y no analizaba las causas raíz que afectan a su ministerio, a Renfe y a Adif".

En ese punto recuerdan lo que supuso el reciente veredicto judicial, puesto que "hace justo un mes se dictó la sentencia, y entre otras cuestiones, la jueza dice que resulta 'incomprensible' que Adif dejase este peligroso tramo sin tan importante protección, dejando recaer toda la responsabilidad en el maquinista y 'sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad' como obligaba la legislación".

A juicio de la plataforma, "resulta más que obvio que la investigación de la CIAF resulta infame y es imprescindible revertir esta situación". Y en otra línea, también quieren poner sobre la mesa sus dudas sobre un nuevo organismo encargado de investigar casos de este tipo, concretamente, "trasmitir nuestras inquietudes ante la recién creada Autoridad para la Investigación de Accidentes".

Apelan al gesto que tuvo Puente como alcalde de Valladolid

En este sentido, desde la plataforma han hecho especial mención al gesto que tuvo Óscar Puente en el pasado, cuando ostentaba el bastón de mando del Ayuntamiento de Valladolid. No han obviado que "a nosotros nos llena de esperanza que ocupe el puesto de ministro una persona que se ha mostrado muy comprometida con nuestra causa", recordando que, el por entonces alcalde vallisoletano, "no sólo tuvo unas palabras de recuerdo para las víctimas, especialmente las vallisoletanas, sino que además, aprobó en junio 2016 una moción de apoyo expreso a nuestra Plataforma en la que 'instaba al gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes acerca de lo ocurrido'".