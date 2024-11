Lluvia de dinero inesperado en el país considerado 'oveja negra' de Europa junto a España: no sabe ni cómo gastarlo

Después de ser uno de los países europeos que más sufrió la crisis de 2008, Irlanda se ha revelado en estos últimos años como una de las economías más robustas. Del precipicio al cielo en, literalmente, sólo 15 años.

Los datos lo dejan claro. Actualmente, la deuda pública en Irlanda representa sólo el 42% de su PIB y su crecimiento gira en torno del 2%. Además, la tasa de desempleo está por debajo del 4% y la inflación no supera apenas el 2%. Ver para creer.

Por si fuera poco, el superávit presupuestario se ha disparado a un nivel récord: ¡más de 25 mil millones de euros en 2024, cuando la previsión era de 8,6 mil millones en abril! Aunque la decisión judicial de la UE de obligar a pagar a Apple impuestos atrasados ha ayudado mucho a esta incremento.

Tal es la situación, que la célebre revista The Economist ha publicado un artículo titulado: 'Ireland's government has an unusual problem: too much money' (el Gobierno de Irlanda tiene un problema inusual: demasiado dinero).

El 'éxito' de Irlanda se basa principalmente en la reducción de su Impuesto Sociedades desde el 50% de los 80 hasta el 12,5% de hoy. Una menor presión fiscal que ha servido para que muchas multinacionales y grandes empresas sitúen su sede en este país. También hay atractivas exenciones fiscales para la investigación y el desarrollo industrial. A su vez, estas compañías también han generado miles de empleos de calidad que están ocupados en muchos casos por irlandeses.

La educación también es un factor clave. En Irlanda, es obligatoria y gratuita desde los 6 a los 16 años, o hasta que el alumno haya completado 3 años del segundo nivel. Probablemente por eso, según los diferentes informes de PISS, los estudiantes de Irlanda están mejor formados en matemáticas, lectura y ciencias que la media de la UE y la OCDE.

El futuro de Irlanda es esperanzador con sus cifras actuales, pero la amenaza de Donald Trump de reducir impuestos en Estados Unidos y aumentar los aranceles puede poner en peligro el modelo económico (liberal) irlandés. De hecho, el gobierno se puso del lado de Apple en sus batallas con los tribunales europeos, argumentando que la empresa no había hecho nada malo. Todo para no hacer daño a la multinacional y quebrar su imagen de 'paraíso' fiscal para estas empresas.

En todo caso, el gobierno irlandés aún no ha dicho en qué va a invertir los 14.000 millones de euros 'extra' que se han encontrado en el camino. Existe presión política para aumentar el gasto presupuestario básico, de modo que una parte se destinará a la construcción de vivienda para reducir la tensión que sufre el mercado. Pero, igualmente, sobrará mucho dinero. Una situación sorprendente mientras media Europa se enfrenta a la desaceleración de la economía y al terrible fantasma de la deuda pública.