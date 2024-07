Lo que opina Iñaki López sobre el saludo de Carvajal a Sánchez no para de compartirse... y no es para menos

La selección española disfrutó este lunes de su particular baño de masas después de ganar la Eurocopa 2024. Miles de personas salieron a la calles de Madrid para celebrar el título, el cuarto en esta competición para España, junto a los jugadores. Los 27 convocados por Luis de la Fuente más el staff técnico se subieron a un autobús descapotable para saludar a la afición durante un recorrido que les llevó desde Moncloa hasta Cibeles.

La alegría y el jolgorio impregnaron la celebración y a los futbolistas se les pudo ver muy cercanos con la hinchada. Previamente, los campeones visitaron Zarzuela para ofrecer el título a los reyes de España y a sus hijas, y después se dirigieron al Palacio de la Moncloa para mantener un breve encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La imagen más polémica de la tarde tuvo lugar en dicha recepción. Como es habitual, el jefe del Ejecutivo recibe a los jugadores en las escalinatas de Moncloa y saluda personalmente uno a uno. Álvaro Morata, copa en mano, fue el primero en saludar a Sánchez como capitán de la selección. Después llegó el turno de Álvaro Carvajal, pero el jugador del Real Madrid prácticamente ni miró la cara al presidente del Gobierno. Un frío saludo que, rápidamente, se viralizó en redes sociales.

Muchos apoyaron al jugador y otros consideraron que se trataba de un feo gesto de un futbolista que, en dicha audiencia, está representando a la selección española. "Un apretón de manos (con la intención de desear salud o sellar acuerdo) dura 5 segundos e incluye contacto visual (te reconozco). Lo de Carvajal con Sánchez no ha sido cobra; pero sólo le ha faltado limpiarse la mano al acabar…", señalaba en un tuit la experta en comunicación no verbal, Patrycia Centeno. El periodista Antonio Maestre fue mucho más rotundo: "A estas alturas no es preciso recordar que Carvajal es un impresentable que no tiene ni la más mínima clase. Es lo contrario de lo que representa esta selección española".

Otro periodista, Iñaki López, también ha querido aprovechar el altavoz de las redes sociales para valorar el polémico gesto del jugador del Real Madrid. El presentador de LaSexta ha escrito en redes sociales: "La asistencia no es obligatoria. Pero si uno decide ir, hay que saber comportarse". Un comentario que ha suscitado un gran debate, con más de dos mil respuestas y más de 1.000 compartidos en apenas unas horas.