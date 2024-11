Lobato no dimite y denuncia un "linchamiento" por parte de cargos del PSOE

A primera hora de este martes el equipo de Juan Lobato convocaba a la prensa en la Asamblea de Madrid de manera urgente ante una comparecencia de Juan Lobato. ¿Dimisión? No, ataque. El líder del PSOE de Madrid, ha cargado contra el Gobierno y ha dibujado la sombra de corrupción en su partido.

Lobato ha asegurado estar "preocupado por la reacción y linchamiento de cargos" de algunos dirigentes del PSOE". "Si lo que me dijo esa mañana del origen de la filtración era verdad yo no veo cual es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación que eran los medios de comunicación según se me dijo", ha indicado en una escueta comparecencia de poco más de tres minutos. "Yo no veo ningún problema, al revés. Vista la reacción de algunos líderes de mi partidos parece como si se dudara de lo que se me dijo. Yo, desde luego, no lo comprendo. No contemplo que se me mintiera porque si no fuera a sí me parecería bastante grave", ha añadido deslizando que pudo ser engañado.

"Esto hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público con origen irregular y con las consecuencias ilegales y políticas que hubiera tenido. Se intenta por parte de unos propios que el malo sea quien decida no hacer las cosas mal", ha indicado concluyendo su rueda de prensa defendiendo al PSOE de los ataques de PP. "Al final es siempre la misma historia, se intenta que el malo sea quien decide no hacer la cosa mala. Desde el Partido Popular atacan al PSOE constantemente", ha indicado.

Durante la comparecencia tan solo ha sido acompañado por la diputada Mar Espinar, de su máxima confianza, y sin ninguna persona del denominado 'núcleo duro' de Lobato.

Lobato se ponía el domingo por la noche en el foco por la "traición" que el líder madrileño había producido a su partido al haber registrado esos mensajes de WhatsApp que mantuvo con Pilar Sánchez Acera, actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quién en el momento era jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en los que se reconoce que Moncloa filtró a la prensa el correo del abogado de la pareja de Ayuso en el que reconocía dos delitos fiscales. Una filtración que se produjo después de que el jefe de prensa de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundiera un bulo diciendo lo contrario a El Mundo.

La intención o deseo del sector crítico que se ha levantado en el PSOE-M es que Lobato dimita antes de este viernes, despejando cualquier incógnita o camino hacia Sevilla, o lo que es lo mismo, el Congreso Federal para el que ya venía saliendo su nombre entre la lista de los posibles cambios. "A ver si llega al viernes", indicaban diputados a este medio. Según indicaban, Lobato había "roto la confianza" de la federación y había ido en contra de su propio partido. "Va a ser un apestado en el Congreso Federal", añadían.

Lo que todavía no concuerda de la versión de Lobato

Según Lobato, Pilar Sánchez Acera le envió a las 8 de la mañana un mensaje de WhatsApp donde le remitía en forma de fotografía el correo de la pareja de Ayuso. Según públicó ABC y ha corroborado este medio, hasta esa hora ningún medio de comunicación había publicado ese documento. Según el citado medio, en el acta notarial Pilar Sánchez Acera le dice que no se preocupara y que lo iba a filtrar a la exdirectora de El Plural y actual consejera de RTVE, Angélica Rubio. Efectivamente, a las 9 de la mañana ese digital publicaba el documento y Lobato, imprimía la imagen para usarla.

En conversación con El HuffPost este lunes por la tarde, Lobato negaba que Pilar Sánchez Acera le indicara que iba a filtrar al digital la noticia. "Lo de El Plural es falso. Pilar no me dice que lo va a filtrar a ellos", explica desmintiendo la información. De hecho, Lobato ha asegurado que en ese momento comprueba que estaba en varios medios de comunicación.