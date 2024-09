Los 330 millones que se juega Almeida por la idea despreciada a Carmena

Europa Press News via Getty Images

330 millones de euros. Es lo que calcula la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que ha cobrado el Ayuntamiento de Madrid en multas por el uso indebido de las Zonas de Bajas Emisiones que hace unos días eliminó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM).

330 millones de euros que, según cuenta Que, podrían recurrirse, aunque nada hace pensar que pueda prosperar aunque la sentencia termine por decretarse firme.

Por si acaso, no obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha decidido recurrir la sentencia, algo que no ha sentado nada bien a Vox. No en vano, la campaña de Almeida contra la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se basó en la eliminación de Madrid Central y todo impedimento para acceder al centro de Madrid por cuestiones climáticas.

Al final, solo hizo algunos retoques, algo que le echa en cara Javier Ortega Smith, el portavoz de la ultraderecha en la capital, quien además pide la dimisión del alcalde.

Desde el Ayuntamiento no es que no esté previsto devolver las multas, es que quieren que las ZBE sigan existiendo, ya que consideran que genera una ciudad más limpia y respirable.