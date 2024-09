Los nuevos cazas de Milei para Argentina no le salvan de un golpe desde Reino Unido

El pasado mes de abril el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, firmó un acuerdo para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Fighting Falcon. El representante del gobierno de Javier Milei aseguró durante al anuncio que, con esta compra, Argentina era un país que "levantaba el vuelo".

“Por decisión y convicción del presidente le estamos dando a las actuales y nuevas generaciones de halcones las mejores alas para que sigan siendo los guardianes de la patria”, señaló Petri. Los F-16 garantizarían el control del espacio aéreo y la respuesta inmediata ante cualquier amenaza que se acerque por aire, mar o tierra. Por ellos, Argentina pagaría unos 300 millones de dólares.

Pese a esta importante adquisición, medios especializados en defensa sugieren que la compra no servirá para modificar significativamente el equilibrio estratégico en el Atlántico Sur. Según el artículo de UK Defence Journal titulado “Even with F-16 jets, Argentina is no longer a credible military force” (Incluso con aviones F-16, Argentina ya no es una fuerza militar creíble), Argentina “sigue estando lejos de representar una amenaza militar seria para las Islas Malvinas”.

Según este medio británico, el poder militar argentino continúa limitado por una combinación de equipamiento obsoleto, escasos recursos económicos y restricciones diplomáticas. Además, tampoco cree que la promesa de Milei de adquirir equipamiento militar moderno por un valor de 2.000 millones de dólares sea realista dentro de la situación económica en la que se encuentra el país.

Ante un posible ataque en Malvinas, el medio también recuerda que los F-16 son de fabricación estadounidense y cualquier uso significativo de estos aviones requeriría la aprobación de este país, "especialmente en términos de mantenimiento y suministro de piezas". "Esta dependencia hace improbable que Argentina pueda desplegar estos aviones en un eventual enfrentamiento con fuerzas británicas sin enfrentar grandes obstáculos", señala. Mientras, según el mismo medio, el Reino Unido, “mantiene una robusta infraestructura de defensa en las Islas Malvinas”; con aviones Typhoon, una amplia patrulla naval y tropas en tierra, que en conjunto suman aproximadamente 1.500 efectivos.